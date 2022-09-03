Предлагаем вам объединить потрясающие виды и адреналин! У нас собственный парк вертолетов и опытные пилоты: с нами вы исполните мечту безопасно и с комфортом. Вы можете выбрать один из четырех маршрутов: на каждом вас ждут захватывающие панорамы, рассказы пилота об объектах и топовые фото.

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Описание

Что вас ожидает

Безопасный и интересный полет над красотами Сочи

На вертолетной площадке вас встретит наш менеджер: в первую очередь вы подпишете документы и пройдете инструктаж по технике безопасности. В сам полет вы отправитесь с профессиональным и опытным командиром воздушного судна: у всех наших пилотов более 2500 летных часов, каждый ежегодно проходит проверку. Пока вы будете любоваться видами с высоты, пилот расскажет основную информацию об объектах под вами. А еще поделится секретами пилотирования с интересующимися.

Варианты маршрутов

Маршрут 1: полет над Олимпийским парком (15 минут) . Сначала вертолет «уйдет» в море, где вы с большой вероятностью увидите выпрыгивающих дельфинов, а потом пролетит над стадионам и аренами прибрежного кластера Олимпиады-2014.

. Сначала вертолет «уйдет» в море, где вы с большой вероятностью увидите выпрыгивающих дельфинов, а потом пролетит над стадионам и аренами прибрежного кластера Олимпиады-2014. Маршрут 2: полет к Скайпарку (15 минут) . Проходит по Ахштырскому ущелью, где внизу вьется лентой река Мзымта, а над ней возвышаются скалы с буйной зеленью.

. Проходит по Ахштырскому ущелью, где внизу вьется лентой река Мзымта, а над ней возвышаются скалы с буйной зеленью. Маршрут 3: полет над Олимпийским парком и Скайпарком (30 минут) . Этот вариант соединяет в себе первые два маршрута.

. Этот вариант соединяет в себе первые два маршрута. Маршрут 4: полет над Красной Поляной (30 минут). Вы пролетите по зеленому Ахштырскому ущелью над рекой Мзымта, увидите старую дорогу на Красную поляну с необычными тоннелями и помашете рукой электричкам. А потом полюбуетесь тремя горными курортами и 70-метровым полноводным водопадом Поликаря.

Организационные детали

Стоимость 35 000 руб. указана за 15-минутный полет (Маршрут 1 или 2). Полет на 30 минут (Маршрут 3 или 4) стоит 60 000 за группу 1-3 человека.