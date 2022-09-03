Экскурсии на вертолете в Сочи

Выбрать маршрут и увидеть город или его окрестности с высоты нескольких сотен метров

Предлагаем вам объединить потрясающие виды и адреналин! У нас собственный парк вертолетов и опытные пилоты: с нами вы исполните мечту безопасно и с комфортом.

Вы можете выбрать один из четырех маршрутов: на каждом вас ждут захватывающие панорамы, рассказы пилота об объектах и топовые фото.
Экскурсии на вертолете в Сочи
Экскурсии на вертолете в Сочи
Экскурсии на вертолете в Сочи
Экскурсии на вертолете в Сочи
Экскурсии на вертолете в Сочи
Экскурсии на вертолете в Сочи
Экскурсии на вертолете в Сочи
Экскурсии на вертолете в Сочи
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Безопасный и интересный полет над красотами Сочи

На вертолетной площадке вас встретит наш менеджер: в первую очередь вы подпишете документы и пройдете инструктаж по технике безопасности. В сам полет вы отправитесь с профессиональным и опытным командиром воздушного судна: у всех наших пилотов более 2500 летных часов, каждый ежегодно проходит проверку. Пока вы будете любоваться видами с высоты, пилот расскажет основную информацию об объектах под вами. А еще поделится секретами пилотирования с интересующимися.

Варианты маршрутов

  • Маршрут 1: полет над Олимпийским парком (15 минут). Сначала вертолет «уйдет» в море, где вы с большой вероятностью увидите выпрыгивающих дельфинов, а потом пролетит над стадионам и аренами прибрежного кластера Олимпиады-2014.
  • Маршрут 2: полет к Скайпарку (15 минут). Проходит по Ахштырскому ущелью, где внизу вьется лентой река Мзымта, а над ней возвышаются скалы с буйной зеленью.
  • Маршрут 3: полет над Олимпийским парком и Скайпарком (30 минут). Этот вариант соединяет в себе первые два маршрута.
  • Маршрут 4: полет над Красной Поляной (30 минут). Вы пролетите по зеленому Ахштырскому ущелью над рекой Мзымта, увидите старую дорогу на Красную поляну с необычными тоннелями и помашете рукой электричкам. А потом полюбуетесь тремя горными курортами и 70-метровым полноводным водопадом Поликаря.

Организационные детали

Стоимость 35 000 руб. указана за 15-минутный полет (Маршрут 1 или 2). Полет на 30 минут (Маршрут 3 или 4) стоит 60 000 за группу 1-3 человека.

  • Все пассажиры на борту застрахованы, это включено в стоимость полета
  • Если погода нелетная или небо закрыто по различным причинам, то мы предложим вам перенести полет на другое время или день — либо вы можете полностью вернуть предоплату
  • За день до полета мы попросим вас прислать нам ваши паспортные данные (для детей — свидетельство о рождении) для оформления полета. Также документы обязательно должны быть у вас с собой.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Адлере (улица Краснофлотская)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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