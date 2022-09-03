На вертолетной площадке вас встретит наш менеджер: в первую очередь вы подпишете документы и пройдете инструктаж по технике безопасности. В сам полет вы отправитесь с профессиональным и опытным командиром воздушного судна: у всех наших пилотов более 2500 летных часов, каждый ежегодно проходит проверку. Пока вы будете любоваться видами с высоты, пилот расскажет основную информацию об объектах под вами. А еще поделится секретами пилотирования с интересующимися.
Стоимость 35 000 руб. указана за 15-минутный полет (Маршрут 1 или 2). Полет на 30 минут (Маршрут 3 или 4) стоит 60 000 за группу 1-3 человека.