Поездка на Красную поляну – это замечательный способ провести время и познакомиться с природой сочинских пригородов. Первым делом мы побываем на смотровой площадке, откуда открываются великолепные панорамы ущелья Ахцу. Вы сможете полюбоваться красотой горных вершин и сделать отличные снимки на память.

По дороге к Красное поляне мы побываем в Ахштырском ущелье. Каньон тянется на расстояние около 2 км и привлекает внимание своими крутыми утесами, напоминающими огромные паруса. Через ущелье проложен подвесной мост, по которому можно попасть в скайпарк «Эй Джей Хаккетт». Вы прогуляетесь по мосту и полюбуетесь захватывающими видами черноморского побережья.

Далее прогулка приведет нас в местечко Медвежий угол. Здесь можно посетить нарзанный источник Чвижепсе и попробовать целебной минеральной воды. Известно, что она улучшает работу желудочно-кишечного тракта и нервной системы, помогает справиться с болезнями позвоночника и сосудов.

После дегустации минеральной воды мы посетим три курорта, которые ежегодно привлекают тысячи любителей горнолыжного спорта. На курорте «Красная поляна» вы увидите греческую церковь Святого Харлампия и Краснополянские дольмены, а на «Газмпроме» полюбуетесь горными вершинами Аибга и Псехако, где катается президент России.

На курорте «Роза Хутор» вас ожидает увлекательная прогулка по набережной реки Мзымта и посещение природного комплекса водопадов «Менделиха». Вы осмотрите здание общественно-развлекательного центра «Галактика» и сделаете фото у визитной карточки Роза Хутора – Ратуши с часами.

Знакомство с курортом продолжится на Роза Плато, где располагается Горная Олимпийская деревня. Тут можно найти смотровые площадки, красивые места для прогулок, уютные кафе и рестораны. На территории деревни работает станция канатной дороги, по которой мы поднимемся на вершину Роза Пик и охватим взором всю красоту Сочи и пригородов с высоты 2320 метров.