Экскурсия на Мацестинское чайное хозяйство — это возможность узнать больше о самом популярном напитке — чае, сделать фантастически красивые фотографии, побывать на уникальном для России предприятии.

Что вас ждет

Мы отправимся на прогулку по живописным чайным плантациям, посетим Мацестинскую чайную фабрику, послушаем увлекательный рассказ о том, как выращивают и перерабатывают самый северный чай в мире, продегустируем разные виды этого напитка, приобретем в фирменном магазине качественный местный чай.

Важно знать

На прогулке пригодится удобная одежда и обувь.

В стоимость экскурсии включено:

посещение чайных плантаций,

посещение Мацестинской чайной фабрики,

сопровождение экскурсовода,

дегустация черного и зеленого чая,

трансфер может входить в экскурсию по желанию клиента.

Индивидуальная экскурсия включает дегустацию чая ручного сбора с медом и блинами.

Туристы оплачивают самостоятельно: