Экскурсия на Мацестинское чайное хозяйство — это возможность узнать больше о самом популярном напитке — чае, сделать фантастически красивые фотографии, побывать на уникальном для России предприятии.
Что вас ждет
Мы отправимся на прогулку по живописным чайным плантациям, посетим Мацестинскую чайную фабрику, послушаем увлекательный рассказ о том, как выращивают и перерабатывают самый северный чай в мире, продегустируем разные виды этого напитка, приобретем в фирменном магазине качественный местный чай.
Важно знать
На прогулке пригодится удобная одежда и обувь.
В стоимость экскурсии включено:
- посещение чайных плантаций,
- посещение Мацестинской чайной фабрики,
- сопровождение экскурсовода,
- дегустация черного и зеленого чая,
- трансфер может входить в экскурсию по желанию клиента.
- Индивидуальная экскурсия включает дегустацию чая ручного сбора с медом и блинами.
Туристы оплачивают самостоятельно: