Экскурсия на Мацестинские чайные плантации

Приглашаем вас на прогулку по чайным плантациям Мацестинского хозяйства

Приглашаем вас на прогулку по чайным плантациям Мацестинского хозяйства.

Нас ждет посещение цеха переработки чайного листа Мацестинской чайной фабрики, дегустация самого северного чая в мире.

Все желающие могут купить продукцию хозяйства в фирменном магазине «Мацеста чай».
Экскурсия на Мацестинские чайные плантации
Экскурсия на Мацестинские чайные плантации
Экскурсия на Мацестинские чайные плантации
Экскурсия на Мацестинские чайные плантации
Экскурсия на Мацестинские чайные плантации

Что вы увидите 🤩

  • Мацестинские чайные плантации
  • Мацестинская чайная фабрика
Экскурсия на Мацестинское чайное хозяйство — это возможность узнать больше о самом популярном напитке — чае, сделать фантастически красивые фотографии, побывать на уникальном для России предприятии.
Что вас ждет
Мы отправимся на прогулку по живописным чайным плантациям, посетим Мацестинскую чайную фабрику, послушаем увлекательный рассказ о том, как выращивают и перерабатывают самый северный чай в мире, продегустируем разные виды этого напитка, приобретем в фирменном магазине качественный местный чай.
Важно знать
На прогулке пригодится удобная одежда и обувь.

В стоимость экскурсии включено:

  • посещение чайных плантаций,
  • посещение Мацестинской чайной фабрики,
  • сопровождение экскурсовода,
  • дегустация черного и зеленого чая,
  • трансфер может входить в экскурсию по желанию клиента.
  • Индивидуальная экскурсия включает дегустацию чая ручного сбора с медом и блинами.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-40 человек
Мацеста чай
350 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • посещение чайных плантаций
  • посещение Мацестинской чайной фабрики
  • сопровождение экскурсовода
  • дегустация черного и зеленого чая.
  • трансфер может входить в экскурсию по желанию клиента.
  • Индивидуальная экскурсия включает дегустацию чая ручного сбора с медом и блинами.
Что не входит
  • личные расходы
  • услуги фотографа.
Место начала и завершения
г. Сочи, р-н Мацеста, ул. Измайловская, д. 141.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно

Ирина М.
Ирина М.
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