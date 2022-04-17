Что вас ждет:

Племенной форелеводческий завод Адлер

В России царской рыбкой всегда считалась форель. Отдыхая на курорте Сочи Вы сможете по достоинству оценить вкус мяса этой рыбы, ведь всего в 10 минутах езды от аэропорта на берегу реки Мзымта, которая вытекает из Ахштырского каньона, расположилось уникальное форелевое хозяйство — «Племенной форелеводческий завод Адлер». Это предприятие, основанное в 1964 году — крупнейший в России производитель форели. Оно владеет 111-ью прудами, из которых 41 пруд мальковый. Ширина прудов 10 метров, длина 100 метров, глубина 1,5 метра.

Здесь можно не только посмотреть, как красавица-рыбка плещется в хрустальной воде, но и покормить её специализированными кормами. На форелеводческом заводе организован дегустационный зал, где готовят удивительные по вкусу блюда из форели. После экскурсии мало кто откажется отведать шашлык из царской рыбы, форелевые копченые и соленые балыки и другие вкусности. Здесь Вы можете сами поинтересоваться секретами приготовления этих блюд.

В гостях у пасечника Гамзата

В Адлерском районе по дороге на Красную поляну затерялся уникальный уголок по разведению пчелосемейств. Гостеприимный хозяин Гамзат Михайлович, чье имя стало легендой, радушно встретит Вас, поделится опытом, расскажет об особенностях древней кавказской горной пчелы, которая, как и хозяин, обладает добрым нравом и не жалит людей.

После экскурсии по пасеке, Гамзат пригласит Вас на чаепитие, где можно отведать и приобрести любые вида целебного и продукции из него (соты, пчелиное молочко, забрус). При желании за дополнительную плату Вы можете заказать прекрасные шашлыки с домашним вином и тончайшего вкуса медовухой.