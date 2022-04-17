Экскурсия на Племенной форелеводческий завод Адлер с посещением пасеки

Здесь можно не только посмотреть, как красавица-рыбка плещется

Групповая
Здесь можно не только посмотреть, как красавица-рыбка плещется в хрустальной воде, но и покормить её специализированными кормами.

На форелеводческом заводе организован дегустационный зал, где готовят удивительные по вкусу блюда из форели.

После экскурсии мало кто откажется отведать шашлык из царской рыбы, форелевые копченые и соленые балыки и другие вкусности.

Здесь Вы можете сами поинтересоваться секретами приготовления этих блюд.
Экскурсия на Племенной форелеводческий завод Адлер с посещением пасеки
Экскурсия на Племенной форелеводческий завод Адлер с посещением пасеки
Экскурсия на Племенной форелеводческий завод Адлер с посещением пасеки
Экскурсия на Племенной форелеводческий завод Адлер с посещением пасеки
Экскурсия на Племенной форелеводческий завод Адлер с посещением пасеки

Что вас ожидает 🤩

  • Форелеводческий завод Адлер
  • Пасека

Что вас ждет:

    Племенной форелеводческий завод Адлер
    В России царской рыбкой всегда считалась форель. Отдыхая на курорте Сочи Вы сможете по достоинству оценить вкус мяса этой рыбы, ведь всего в 10 минутах езды от аэропорта на берегу реки Мзымта, которая вытекает из Ахштырского каньона, расположилось уникальное форелевое хозяйство — «Племенной форелеводческий завод Адлер». Это предприятие, основанное в 1964 году — крупнейший в России производитель форели. Оно владеет 111-ью прудами, из которых 41 пруд мальковый. Ширина прудов 10 метров, длина 100 метров, глубина 1,5 метра.
    Здесь можно не только посмотреть, как красавица-рыбка плещется в хрустальной воде, но и покормить её специализированными кормами. На форелеводческом заводе организован дегустационный зал, где готовят удивительные по вкусу блюда из форели. После экскурсии мало кто откажется отведать шашлык из царской рыбы, форелевые копченые и соленые балыки и другие вкусности. Здесь Вы можете сами поинтересоваться секретами приготовления этих блюд.

    В гостях у пасечника Гамзата

    В Адлерском районе по дороге на Красную поляну затерялся уникальный уголок по разведению пчелосемейств. Гостеприимный хозяин Гамзат Михайлович, чье имя стало легендой, радушно встретит Вас, поделится опытом, расскажет об особенностях древней кавказской горной пчелы, которая, как и хозяин, обладает добрым нравом и не жалит людей.
    После экскурсии по пасеке, Гамзат пригласит Вас на чаепитие, где можно отведать и приобрести любые вида целебного и продукции из него (соты, пчелиное молочко, забрус). При желании за дополнительную плату Вы можете заказать прекрасные шашлыки с домашним вином и тончайшего вкуса медовухой.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспортные расходы
    Что не входит
    • Стоимость экскурсии по форелевому хозяйству:
    • Взрослый — 250 руб.
    • Детский с 7 до 12 лет — 150 руб.
    • Стоимость экскурсии на шоу стеклодувов:
    • Взрослый — 300 руб.
    • Детский с 7 до 12 лет — 150 руб
    Место начала и завершения?
    Ближайшая к вам остановка
    Когда и сколько длится
    Когда: По субботам в 14:00
    Экскурсия длится около 4 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
    Важная информация
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    По субботам в 14:00

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