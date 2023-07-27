Экскурсия о самом вкусном: ужин и испанское вино

Гастрономический ужин и дегустация вин в Сочи: экскурсия для любителей виноделия

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Нас ждет тематический вечер любителей виноделия. Ужин в ресторане, дегустация вин из регионов Ла-Риоха и Рибера-дель-Дуэро. Гастрономическое сопровождение — салаты, сыры, закуски, блюда из мяса. Гид-cомелье расскажет об истории виноделия, винодельнях и стилях вин.
Экскурсия о самом вкусном: ужин и испанское вино
Экскурсия о самом вкусном: ужин и испанское вино
Ближайшие даты:
27
июл
31
июл
3
авг
7
авг
10
авг
14
авг
17
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Нас ждет тематический вечер любителей виноделия. Ужин в ресторане, дегустация вин из регионов Ла-Риоха и Рибера-дель-Дуэро категорий Крианса, Резерва, Гранд Резерва. Гастрономическое сопровождение — салаты, сыры, закуски, блюда из мяса.
Гид-cомелье расскажет об истории виноделия, винодельнях и стилях вин. Вы узнаете, какое вино предпочитают испанцы, как часто его пьют и как отличить испанское вино от других с первого глотка.

Важно знать:

Необходимо внести 100 % предоплату за ужин.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида-сомелье,
  • презентация вин.

Туристы оплачивают самостоятельно:

ужин и дегустируемые вина: регион Ла-Риоха — 5000 руб., регион Рибера-дель-Дуэро — 4 500 руб.

по четвергам в 18:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-сомелье
  • Презентация вин
Что не входит
  • Ужин и дегустируемые вина: регион Ла-Риоха — 5000 руб.
  • Регион Рибера-дель-Дуэро — 4 500 руб
Место начала и завершения?
Морпорт Сочи, ул. Советская 2
Когда и сколько длится?
Когда: по четвергам в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • 100 % предоплата ужина
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Групповые
Пешеходные
Гастрономические
Водные развлечения
Винные туры

Похожие туры из Сочи

Гранд-тур Абхазия: Гагра, озеро Рица, Новый Афон, Пицунда в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
14 часов
182 отзыва
Популярное предложение
Гранд-тур Абхазия: Гагра, озеро Рица, Новый Афон, Пицунда в мини-группе
Заберем вас с КПП отеля или ближайшей остановки
Завтра
26 июля
27 июля
28 июля
от 1 400 за человека
Авторская вайб-экскурсия в Абхазию
🚗 На машине
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Авторская вайб-экскурсия в Абхазию
Поплавать на прозрачных каяках, отобедать в легендарном ресторане и полетать над краем пропасти
от вашего отеля в Сочи или Адлере
27 июля
10 авг
11 авг
12 авг
1299011 042 за всё до 4 чел.
Гастротур по Абхазии (из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
23 отзыва
Гастротур по Абхазии (из Сочи)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
на границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра
26 июля
27 июля
28 июля
70006 300 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сочи
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ