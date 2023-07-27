Гастрономический ужин и дегустация вин в Сочи: экскурсия для любителей виноделия
Нас ждет тематический вечер любителей виноделия. Ужин в ресторане, дегустация вин из регионов Ла-Риоха и Рибера-дель-Дуэро. Гастрономическое сопровождение — салаты, сыры, закуски, блюда из мяса. Гид-cомелье расскажет об истории виноделия, винодельнях и стилях вин.
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Нас ждет тематический вечер любителей виноделия. Ужин в ресторане, дегустация вин из регионов Ла-Риоха и Рибера-дель-Дуэро категорий Крианса, Резерва, Гранд Резерва. Гастрономическое сопровождение — салаты, сыры, закуски, блюда из мяса.
Гид-cомелье расскажет об истории виноделия, винодельнях и стилях вин. Вы узнаете, какое вино предпочитают испанцы, как часто его пьют и как отличить испанское вино от других с первого глотка.
Важно знать:
Необходимо внести 100 % предоплату за ужин.
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида-сомелье,
- презентация вин.
Туристы оплачивают самостоятельно:
ужин и дегустируемые вина: регион Ла-Риоха — 5000 руб., регион Рибера-дель-Дуэро — 4 500 руб.
по четвергам в 18:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-сомелье
- Презентация вин
- Что не входит
- Ужин и дегустируемые вина: регион Ла-Риоха — 5000 руб.
- Регион Рибера-дель-Дуэро — 4 500 руб
- Место начала и завершения?
- Морпорт Сочи, ул. Советская 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: по четвергам в 18:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- 100 % предоплата ужина
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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