―А в Сочи вы не отдыхали?

―Ну, в Сочи, я думаю, хоть раз в жизни отдыхает каждый человек.

Диалог из кинофильма «Москва слезам не верит».

И, действительно, Сочи стоит увидеть каждому. В этой самостоятельной экскурсии 🧭 город 🏙️ откроется для вас с новой стороны и преподнесет кучу сюрпризов: гармоничное сочетание советских времён и пафосной современности поистине восхищает.

Солнечный и сочный Сочи. Этот город бесконечно готов радовать яркими красками и невероятными панорамами с высоты птичьего полета.

Сочи является самым длинным городом не только в России, но и во всей Европе. Сто пятнадцать километров, никогда не замерзающего, манящего моря 🌊. Что вас ждёт: Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.