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Экскурсия с приложением: Обзорная экскурсия по Сочи

5
1 отзыв
Surprise Me
Surprise Me – Гид из Сочи
Маршрут рассчитан на целый день, сразу предупреждаем — не для слабаков! Положительный результат прохождения всего пути — «Полное влюбление в этот город».

Ну что, махнем в Сочи..

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  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • ☀️Однодневная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 790 ₽ за экскурсию

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Экскурсия с приложением: Обзорная экскурсия по Сочи
Экскурсия с приложением: Обзорная экскурсия по Сочи

Что вы увидите

  • парк Фрунзе
  • летний театр
  • канатная дорога
  • дендрарий
  • и многое другое
―А в Сочи вы не отдыхали?
―Ну, в Сочи, я думаю, хоть раз в жизни отдыхает каждый человек.
Диалог из кинофильма «Москва слезам не верит».
И, действительно, Сочи стоит увидеть каждому. В этой самостоятельной экскурсии 🧭 город 🏙️ откроется для вас с новой стороны и преподнесет кучу сюрпризов: гармоничное сочетание советских времён и пафосной современности поистине восхищает.
Солнечный и сочный Сочи. Этот город бесконечно готов радовать яркими красками и невероятными панорамами с высоты птичьего полета.
Сочи является самым длинным городом не только в России, но и во всей Европе. Сто пятнадцать километров, никогда не замерзающего, манящего моря 🌊. Что вас ждёт: Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.
Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия не предусматривает аудиогид однако оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Аудиогид
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 ул. Пушкина, 8, Сочи
Место завершения
🏁 Станция Сочи
Экскурсия с приложением: Обзорная экскурсия по Сочи
Экскурсия с приложением: Обзорная экскурсия по Сочи
Экскурсия с приложением: Обзорная экскурсия по Сочи
Экскурсия с приложением: Обзорная экскурсия по Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Surprise Me
Surprise Me
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1 отзыв оставили туристы

Surprise Me проводит ещё 1 экскурсию

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