Экскурсия в горы к Прометею

Экскурсия в горы к Прометею
Экскурсия в горы к Прометею
Экскурсия в горы к Прометею
Экскурсия в горы к Прометею
Экскурсия в горы к Прометею
Экскурсия в горы к Прометею
Экскурсия в горы к Прометею
Экскурсия в горы к Прометею

Что вы увидите 🤩

  • 1. Орлиные скалы
  • 2. Статуя Прометея
  • 3. Агурский водопад
  • 4. Лечебницу Мацеста
  • 5. Природный сероводородный источник
  • 6. Пещеры, откуда бьет сероводородный источник
Прометей стоит на скале высоко в горах, но несмотря на это, маршрут не имеет сезонности.
Эта экскурсия подходит тем, кто любит природу и мини походы. А главное-это очень полезная для здоровья тропа. Здесь вы получите физическую и кардионагрузку, подышите воздухом гор и целебным сероводородом.
Сначала мы посетим историческое место, откуда берет начало курорт Мацеста. Уникальный сероводородный источник был обнаружен здесь в начале ХХ века и положил начало развитию Сочи как курорта. Увидим лечебницу, которая дарит исцеление от большого количества заболеваний. Главное лечебное свойство сероводорода - это расслабление нервной системы. А мы с вами знаем, что все болезни от нервов. Так что, будем дышать глубже.
Затем поднимемся в горы на высоту более 100м над уровне реки Агуры, которая красивыми каскадами течет внизу. Здесь уникальные локации для фотографий. Внизу, сквозь высокие сосны, просматривается самый большой каскад Агурских водопадов, который образует чашу для купания. Сверху лучшего всего виден удивительный цвет воды горной реки.
Отсюда открываются великолепные виды на горы и море!
Подниматься будем пешком, благо тропа не очень крутая.
Когда будете на высоте, самое время подумать о еде — там есть колоритное кафе, которое порадует не только красивыми видами, но и вкусной кухней. Вот за этим сюда любят приезжать местные жители.
Вдоль отвесной стены по узенькой лестнице можно спуститься в небольшой грот, где зимует редкий вид летучих мышей.

Цены на экскурсию

Для группы 4-6 человекДля группы 1-3 человек
Стандартное предложение
11 000 ₽
9 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги.
  • Экскурсионные услуги.
  • Питьевая вода
Что не входит
  • Экосбор - 200 руб/чел
  • Вход на сероводородный источник - 100 руб/чел
Где начинаем и завершаем
Начало: Заберем от места проживания.
Завершение: Вернем к месту проживания.
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день недели в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Любой день недели в 10:00

Лариса Л.
Лариса Л.
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