Экскурсия в мини-группе к волшебнице Рице из Сочи

В небольшой группе мы отправимся к волшебной жемчужине Абхазии - озеру Рица

В небольшой группе мы отправимся к волшебной жемчужине Абхазии — озеру Рица.

А по пути посетим не менее живописные локации: водопады Девичьи и Мужские слезы, овеянные трагическими легендами; поразительный Юпшарский каньон, в котором сумрачно даже в разгар дня; Чабгарский карниз, откуда открывается захватывающий вид на Юпшарские ворота; прекрасное Голубое озеро и множество других чудесных мест.
Экскурсия в мини-группе к волшебнице Рице из Сочи
Экскурсия в мини-группе к волшебнице Рице из Сочи
Экскурсия в мини-группе к волшебнице Рице из Сочи
Экскурсия в мини-группе к волшебнице Рице из Сочи
Экскурсия в мини-группе к волшебнице Рице из Сочи

Что вы увидите 🤩

  • Ресторан Гагрипш
  • Заброшенный театр
  • Заброшенный вокзал Гагрипш
  • Парк Принца Ольденбургского
  • Гагрский пляж с качелями на берегу моря
  • Колоннада
  • Старый немецкий мост через р. Бзыбь
  • Юпшарский каньон
  • Голубое озеро
  • Чабгарский карниз
  • Мховые самшитовые рощи
  • Водопады Девичьи и Мужские слезы
  • Озеро Рица
Высокогорное озеро Рица
Мы отправимся с вами на северо-запад Абхазии в реликтовый национальный парк Рица, где расположилось сказочно красивое озеро. Его длина почти 2 км, а глубина около 150 м. А чистая прозрачная вода озера зеленоватого цвета просматривается с берега на 10 метров вглубь. Но и путь к озеру нас ждет не менее прекрасный и увлекательный.
Юпшарский каньон
По дороге к озеру Рица на высоте 400 метров над уровнем моря находится каньон, заросший вековыми самшитами, мхом и плющом. Здесь всегда сумрачно и влажно. По дну ущелья протекает речка Юпшара. А наш путь лежит между двумя очень близко стоящими скалами, которые когда-то были расколоты землетрясением.
Водопады Девичьи и Мужские слезы
Полюбовавшись на прекрасный каньон, сделав остановки на Голубом озере и Чабгарском карнизе, мы окажемся около двух впечатляющих водопадов «Девичьи слезы» и «Мужские слезы». Вода в них всегда холодная и чистая, как слеза. Легенда, которая рассказывает о появлении этих водопадов, трагична и романтична. А желания, загаданные здесь влюбленными, всегда сбываются.
Это далеко не весь список мест, которые мы посетим. Но лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочитать. Поэтому заряжайте ваши телефоны, надевайте удобную обувь и поехали!

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
2 750 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Легкий завтрак
Что не входит
  • Эко-сбор на КПП Рицинского парка (350 руб. /чел.)
  • Обед
Место начала и завершения
Ваш отель в Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, примерно в 7:00, в зависимости от вашего расположения
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно, примерно в 7:00, в зависимости от вашего расположения

Марина М.
Марина М.
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