Фитнес-тур в Сочи: заряд бодрости и расслабление среди гор
Групповой тур в Сочи

Насладиться природой Красной Поляны, установить контакт со своим телом и съездить на день в Абхазию

Это путешествие поможет вам наполниться энергией и отдохнуть без лишней суеты.

В течение недели вы попробуете различные форматы тренировок: суставную гимнастику, силовые с собственным весом, а также дыхательные практики.

Вас будет сопровождать профессиональный тренер, поэтому тур подойдёт даже тем, кто никогда не занимался спортом.

Будет много свободного времени, которое вы сможете посвятить прогулкам по окрестностям, релаксу в сауне или на массаже. Мы покатаемся на сапах, посетим кулинарный мастер-класс и отправимся на экскурсию в Абхазию. Горный воздух, море и хорошая компания — всё это обеспечит незабываемый отдых.
Фитнес-тур в Сочи: заряд бодрости и расслабление среди гор
Фитнес-тур в Сочи: заряд бодрости и расслабление среди гор
Фитнес-тур в Сочи: заряд бодрости и расслабление среди гор

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет58 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендуем взять отдельный комплект одежды для прогулки на сапах.

Программа тура по дням

1 день

Приезд, заселение в ретрит-шале. Вводная тренировка

Начинаем наше путешествие в мир осознанного фитнеса. В 14:00 начнётся заселение в ретрит-шале. Вы сможете отдохнуть после дороги, а в 16:00 соберёмся всей группой, чтобы познакомиться друг с другом и обсудить организационные вопросы. Также вас ждёт лекция о питании. В 17:00 начнём нашу первую тренировку на мобильность в теле, которая поможет получить доступ ко всему диапазону движений в суставах и предотвратить травмы. Этот практикум направлен на улучшение работы опорно-двигательного аппарата. Мы снимем напряжение с шейного, грудного отделов, расслабим поясницу, улучшим подвижность тазобедренного сустава и кровообращение. После тренировки поужинаем (18:00-19:00) и отправимся на прогулку по Красной Поляне.

Приезд, заселение в ретрит-шале. Вводная тренировкаПриезд, заселение в ретрит-шале. Вводная тренировкаПриезд, заселение в ретрит-шале. Вводная тренировкаПриезд, заселение в ретрит-шале. Вводная тренировка
2 день

Фитнес-практикум для прокачки ягодичных мышц, отдых на море

Утро начнём с тренировки на ягодицы: поработаем со стопами и подвижностью тазобедренного сустава. Это поможет нужным мышцам включиться в работу. Затем позавтракаем и поедем на море принимать солнечные ванны. Ближе к вечеру вернёмся в отель, чтобы в 19:00 собраться на ужин. После этого вы сможете провести время как захотите: прокатиться на велосипедах, посетить SPA в отеле с чайной церемонией, а потом расслабиться на массаже за дополнительную плату.

Фитнес-практикум для прокачки ягодичных мышц, отдых на мореФитнес-практикум для прокачки ягодичных мышц, отдых на мореФитнес-практикум для прокачки ягодичных мышц, отдых на мореФитнес-практикум для прокачки ягодичных мышц, отдых на море
3 день

Тренировка на осанку, руки и плечи, канатная дорога и мастер-класс по приготовлению ПП-десерта

Сегодня проработаем плечевой отдел и расслабим поясницу, чтобы сделать руки подтянутыми, а плечи рельефными. После отправимся на канатную дорогу «Роза Хутор» (оплачивается отдельно) и прогуляемся по экотропам. После обеда посетим мастер-класс по приготовлению полезного десерта от лучшего ресторатора Красной Поляны. В 19:00 — ужин, после которого вы можете отдохнуть в сауне или на массаже.

Тренировка на осанку, руки и плечи, канатная дорога и мастер-класс по приготовлению ПП-десертаТренировка на осанку, руки и плечи, канатная дорога и мастер-класс по приготовлению ПП-десертаТренировка на осанку, руки и плечи, канатная дорога и мастер-класс по приготовлению ПП-десертаТренировка на осанку, руки и плечи, канатная дорога и мастер-класс по приготовлению ПП-десерта
4 день

Тренировка для укрепления женского здоровья, поездка в Абхазию

В этот день займёмся проработкой мышц таза, улучшим технику выполнения упражнений на глубокие мышцы пресса, поработаем с прямыми мышцами живота, проведём самомассаж и сделаем акцент на дыхании. Всё это поможет укрепить здоровье половой системы. После практикума отправимся в Абхазию: посетим Гагру, ресторан «Гагрипш», парк принца Ольденбургского, озеро Рица. Увидим «Каменный мешок» или Юпшарский каньон, полюбуемся видами со смотровой площадки «Прощай, Родина». В выездную экскурсию включены фотосопровождение, напитки и вкусности. Вернёмся вечером в отель, где в 20:00 нас ждёт ужин. После этого желающие смогут окунуться в ночную жизнь курорта, посетить дискотеки, бары.

Тренировка для укрепления женского здоровья, поездка в АбхазиюТренировка для укрепления женского здоровья, поездка в АбхазиюТренировка для укрепления женского здоровья, поездка в АбхазиюТренировка для укрепления женского здоровья, поездка в Абхазию
5 день

Силовая тренировка с собственным весом, прогулка на сапах

Укрепим мышечный корсет и проработаем основные группы мышц на силовой тренировке с собственным весом. Далее отправляемся кататься на сапах под руководством инструктора. Удовольствие от этой активности смогут получить даже новички. Вернёмся в отель на ужин к 19:00. Вечером у вас вновь будет свободное время, которое вы сможете провести, как захотите.

Силовая тренировка с собственным весом, прогулка на сапахСиловая тренировка с собственным весом, прогулка на сапахСиловая тренировка с собственным весом, прогулка на сапахСиловая тренировка с собственным весом, прогулка на сапах
6 день

Функциональный интервальный тренинг, отдых на побережье

Во время практикума будем развивать силу, ловкость, выносливость, гибкость и скорость. Днём поедем на побережье, где будет возможность организовать морскую прогулку на яхте в открытом море. После этого вы можете отправиться за дозой адреналина в парк «Ривьера» или в «Скайпарк». Ужин в 19:00, затем — свободное время.

Функциональный интервальный тренинг, отдых на побережьеФункциональный интервальный тренинг, отдых на побережьеФункциональный интервальный тренинг, отдых на побережьеФункциональный интервальный тренинг, отдых на побережьеФункциональный интервальный тренинг, отдых на побережье
7 день

Тренировка на гибкость. Окончание тура

Сегодня нас ждёт заключительная тренировка, во время которой мы закрепим полученные навыки. Затем — завтрак, после чего желающие смогут ещё немного прогуляться по городу. В 12:00 выезжаем из отеля в аэропорт или на вокзал. До новых спортивных встреч!

Тренировка на гибкость. Окончание тураТренировка на гибкость. Окончание тураТренировка на гибкость. Окончание тураТренировка на гибкость. Окончание тура

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ретрит-шале «Романовский», 14:00
Завершение: Ретрит-шале «Романовский», время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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