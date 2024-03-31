Насладиться природой Красной Поляны, установить контакт со своим телом и съездить на день в Абхазию
В течение недели вы попробуете различные форматы тренировок: суставную гимнастику, силовые с собственным весом, а также дыхательные практики.
Вас будет сопровождать профессиональный тренер, поэтому тур подойдёт даже тем, кто никогда не занимался спортом.
Будет много свободного времени, которое вы сможете посвятить прогулкам по окрестностям, релаксу в сауне или на массаже. Мы покатаемся на сапах, посетим кулинарный мастер-класс и отправимся на экскурсию в Абхазию. Горный воздух, море и хорошая компания — всё это обеспечит незабываемый отдых.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|58 000 ₽
Описание
Организационные детали
Рекомендуем взять отдельный комплект одежды для прогулки на сапах.
Программа тура по дням
Приезд, заселение в ретрит-шале. Вводная тренировка
Начинаем наше путешествие в мир осознанного фитнеса. В 14:00 начнётся заселение в ретрит-шале. Вы сможете отдохнуть после дороги, а в 16:00 соберёмся всей группой, чтобы познакомиться друг с другом и обсудить организационные вопросы. Также вас ждёт лекция о питании. В 17:00 начнём нашу первую тренировку на мобильность в теле, которая поможет получить доступ ко всему диапазону движений в суставах и предотвратить травмы. Этот практикум направлен на улучшение работы опорно-двигательного аппарата. Мы снимем напряжение с шейного, грудного отделов, расслабим поясницу, улучшим подвижность тазобедренного сустава и кровообращение. После тренировки поужинаем (18:00-19:00) и отправимся на прогулку по Красной Поляне.
Фитнес-практикум для прокачки ягодичных мышц, отдых на море
Утро начнём с тренировки на ягодицы: поработаем со стопами и подвижностью тазобедренного сустава. Это поможет нужным мышцам включиться в работу. Затем позавтракаем и поедем на море принимать солнечные ванны. Ближе к вечеру вернёмся в отель, чтобы в 19:00 собраться на ужин. После этого вы сможете провести время как захотите: прокатиться на велосипедах, посетить SPA в отеле с чайной церемонией, а потом расслабиться на массаже за дополнительную плату.
Тренировка на осанку, руки и плечи, канатная дорога и мастер-класс по приготовлению ПП-десерта
Сегодня проработаем плечевой отдел и расслабим поясницу, чтобы сделать руки подтянутыми, а плечи рельефными. После отправимся на канатную дорогу «Роза Хутор» (оплачивается отдельно) и прогуляемся по экотропам. После обеда посетим мастер-класс по приготовлению полезного десерта от лучшего ресторатора Красной Поляны. В 19:00 — ужин, после которого вы можете отдохнуть в сауне или на массаже.
Тренировка для укрепления женского здоровья, поездка в Абхазию
В этот день займёмся проработкой мышц таза, улучшим технику выполнения упражнений на глубокие мышцы пресса, поработаем с прямыми мышцами живота, проведём самомассаж и сделаем акцент на дыхании. Всё это поможет укрепить здоровье половой системы. После практикума отправимся в Абхазию: посетим Гагру, ресторан «Гагрипш», парк принца Ольденбургского, озеро Рица. Увидим «Каменный мешок» или Юпшарский каньон, полюбуемся видами со смотровой площадки «Прощай, Родина». В выездную экскурсию включены фотосопровождение, напитки и вкусности. Вернёмся вечером в отель, где в 20:00 нас ждёт ужин. После этого желающие смогут окунуться в ночную жизнь курорта, посетить дискотеки, бары.
Силовая тренировка с собственным весом, прогулка на сапах
Укрепим мышечный корсет и проработаем основные группы мышц на силовой тренировке с собственным весом. Далее отправляемся кататься на сапах под руководством инструктора. Удовольствие от этой активности смогут получить даже новички. Вернёмся в отель на ужин к 19:00. Вечером у вас вновь будет свободное время, которое вы сможете провести, как захотите.
Функциональный интервальный тренинг, отдых на побережье
Во время практикума будем развивать силу, ловкость, выносливость, гибкость и скорость. Днём поедем на побережье, где будет возможность организовать морскую прогулку на яхте в открытом море. После этого вы можете отправиться за дозой адреналина в парк «Ривьера» или в «Скайпарк». Ужин в 19:00, затем — свободное время.
Тренировка на гибкость. Окончание тура
Сегодня нас ждёт заключительная тренировка, во время которой мы закрепим полученные навыки. Затем — завтрак, после чего желающие смогут ещё немного прогуляться по городу. В 12:00 выезжаем из отеля в аэропорт или на вокзал. До новых спортивных встреч!
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ретрит-шале «Романовский», 14:00Завершение: Ретрит-шале «Романовский», время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.