Олеся — ваш гид в Сочи

Привет! Я Олеся, тренер и эксперт в области нейрофитнеса уже более 15 лет, организатор проектов и марафонов по снижению и коррекции веса. Создатель авторских фитнес-туров и туров на Кавказ. Одинаково люблю море и горы, активный отдых и просто почилить на пляже!) Всегда с вами на одной волне! В определенный период жизни, мне надоело сидеть в офисе и несмотря на сложившуюся карьеру и высокую зарплату, всё бросила и начала заниматься любимым делом - фитнесом и путешествиями. Опыт управленца помог мне тщательно планировать туры и организовывать группы людей по интересам. В турах очень комфортно, программа насыщена живописными локациями, активностями и отдыхом, при этом всегда безопасна. Люблю людей, общение и с удовольствием делюсь своим опытом и энергией!) Солнце светит всем на планете, а особенно ярко - в хорошей компании. Жду вас в самых прекрасных путешествиях!

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