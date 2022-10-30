В Сочи растет около 3000 видов растений. Мы совершим променад до знаменитого форта «Александрия» и по пути встретим самых ароматных и необычных представителей местной флоры. Вы зачерпнете из бювета с минеральной водой, отдохнете в тени эвкалиптов и сделаете фотографии с огромными гранатами. А после сможете рассказать друзьям, как выглядят лавровишни, хамеропсы и криптомерии.

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Описание

Что вас ожидает

Финик, эвкалипт и магнолия

Точка сбора пройдет под густой кроной платанов восточных в окружении вечнозеленых посадок пампасской травы и новозеландского льна. Повсюду будут выглядывать и типичные сочинские растения: лавровишня лекарственная, инжир кария, бирючина блестящая и тутовник. Рядом с великолепной библиотекой им. Пушкина мы окажемся в благоухающем плену катальпы бигнониевидной. А необычайно красивые тюльпанные деревья, криптомерии и эвкалипты заставят вас остановиться в изумлении не один раз.

И конечно, пальмы! Ведь не зря флаг города-курорта Сочи украшает финик канарский. На пике экскурсии мы окажемся в великолепном розарии и совершим прогулку под огромными гранатами (да-да). А в конце пути я познакомлю вас со строгим тисом-долгожителем, стоящем на страже Форта.

Форт, бювет и променад

Наше путешествие начнется от края Турецкого оврага через первый сочинский променад, по которому учтивые кавалеры гуляли со своими дамами сердца еще в конце 19 века. По пути познакомимся со старинными улочками города-курорта, практически исчезнувшими с туристских карт.

Пройдемся по крутому берегу Сочи, считавшемуся еще двести лет назад неприступной стеной. Вы узнаете об опасностях и красоте Черного моря, глядя на него из-под густой кроны величественных пицундских сосен.

Познакомитесь с архитектурными памятниками Исторического бульвара и сфотографируетесь в десятке очень красивых независимо от времени года локациях — я все покажу.

В конце пути нас, утомленных яркими красками Сочи и его теплой нежностью, ждет сюрприз — бювет с минеральной водой.

Наконец, отдохнув в тени прекрасных эвкалиптов, тенистыми улочками мы выйдем к бывшей Соборной площади и знаменитому форту «Александрия».

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия, одевайтесь по погоде и не забудьте удобную обувь. Возьмите с собой пустую бутылку для воды. Дополнительных расходов на маршруте нет.