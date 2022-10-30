Точка сбора пройдет под густой кроной платанов восточных в окружении вечнозеленых посадок пампасской травы и новозеландского льна. Повсюду будут выглядывать и типичные сочинские растения: лавровишня лекарственная, инжир кария, бирючина блестящая и тутовник. Рядом с великолепной библиотекой им. Пушкина мы окажемся в благоухающем плену катальпы бигнониевидной. А необычайно красивые тюльпанные деревья, криптомерии и эвкалипты заставят вас остановиться в изумлении не один раз.
И конечно, пальмы! Ведь не зря флаг города-курорта Сочи украшает финик канарский. На пике экскурсии мы окажемся в великолепном розарии и совершим прогулку под огромными гранатами (да-да). А в конце пути я познакомлю вас со строгим тисом-долгожителем, стоящем на страже Форта.
Это пешеходная экскурсия, одевайтесь по погоде и не забудьте удобную обувь. Возьмите с собой пустую бутылку для воды. Дополнительных расходов на маршруте нет.