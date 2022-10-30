Фитоисторическая экскурсия по Сочи

Узнать, как отличить пальму от юкки, а магнолию от магонии, - на приятной прогулке по центру города

В Сочи растет около 3000 видов растений.

Мы совершим променад до знаменитого форта «Александрия» и по пути встретим самых ароматных и необычных представителей местной флоры.

Вы зачерпнете из бювета с минеральной водой, отдохнете в тени эвкалиптов и сделаете фотографии с огромными гранатами. А после сможете рассказать друзьям, как выглядят лавровишни, хамеропсы и криптомерии.
Фитоисторическая экскурсия по Сочи
Фитоисторическая экскурсия по Сочи
Фитоисторическая экскурсия по Сочи
Фитоисторическая экскурсия по Сочи
Фитоисторическая экскурсия по Сочи
Фитоисторическая экскурсия по Сочи
Фитоисторическая экскурсия по Сочи
Фитоисторическая экскурсия по Сочи
Фитоисторическая экскурсия по Сочи
Фитоисторическая экскурсия по Сочи
Фитоисторическая экскурсия по Сочи
Ближайшие даты:
5
ноя
12
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Финик, эвкалипт и магнолия

Точка сбора пройдет под густой кроной платанов восточных в окружении вечнозеленых посадок пампасской травы и новозеландского льна. Повсюду будут выглядывать и типичные сочинские растения: лавровишня лекарственная, инжир кария, бирючина блестящая и тутовник. Рядом с великолепной библиотекой им. Пушкина мы окажемся в благоухающем плену катальпы бигнониевидной. А необычайно красивые тюльпанные деревья, криптомерии и эвкалипты заставят вас остановиться в изумлении не один раз.
И конечно, пальмы! Ведь не зря флаг города-курорта Сочи украшает финик канарский. На пике экскурсии мы окажемся в великолепном розарии и совершим прогулку под огромными гранатами (да-да). А в конце пути я познакомлю вас со строгим тисом-долгожителем, стоящем на страже Форта.

Форт, бювет и променад

  • Наше путешествие начнется от края Турецкого оврага через первый сочинский променад, по которому учтивые кавалеры гуляли со своими дамами сердца еще в конце 19 века. По пути познакомимся со старинными улочками города-курорта, практически исчезнувшими с туристских карт.
  • Пройдемся по крутому берегу Сочи, считавшемуся еще двести лет назад неприступной стеной. Вы узнаете об опасностях и красоте Черного моря, глядя на него из-под густой кроны величественных пицундских сосен.
  • Познакомитесь с архитектурными памятниками Исторического бульвара и сфотографируетесь в десятке очень красивых независимо от времени года локациях — я все покажу.
  • В конце пути нас, утомленных яркими красками Сочи и его теплой нежностью, ждет сюрприз — бювет с минеральной водой.
  • Наконец, отдохнув в тени прекрасных эвкалиптов, тенистыми улочками мы выйдем к бывшей Соборной площади и знаменитому форту «Александрия».

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия, одевайтесь по погоде и не забудьте удобную обувь. Возьмите с собой пустую бутылку для воды. Дополнительных расходов на маршруте нет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Орджоникидзе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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