Илья проводит ещё 2 экскурсии

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Фото-поход к Агурским водопадам

Совершить трекинг к величественным Орлиным скалам и сохранить на память профессиональные снимки

Илья
Илья – Гид из Сочи
Этот несложный трекинг — прекрасная возможность совместить фотосессию 📷 с походом по одной из самых старых и живописных горных троп Сочи.

Яркими точками на нашем пути станут три Агурских водопада, тенистая «Чертова купель» и впечатляющие видовые площадки среди Орлиных скал.

А дополнят природные красоты мои рассказы о легендах и историях этих мест.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 💧Водопады
  • В горы
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Фото-поход к Агурским водопадам
Фото-поход к Агурским водопадам

Что вас ожидает

Через водопады — к Орлиным скалам!
Ущелье реки Агуры, по которому пройдет наш маршрут, поражает первозданной красотой в любое время года: в первых минут нас окружит реликтовый колхидский лес 🌳 с обвивающими стволы лианами, фактурные скалы и головокружительные обрывы. По оборудованной тропе с перилами, лесенками и мостами мы начнем неспешный подъем к Орлиным скалам, на отвесных склонах которых нередко можно встретить альпинистов. Важными точками на пути станут три красивейших водопада: к Нижнему нас выведет тропа через легендарную «Чертову купель» с ярко-голубой заводью, у Среднего мы полюбуемся природным бассейном, в котором летом даже можно искупаться, а Верхний 21-метровый водопад покорит мощью и окружающим пейзажем с бурной тропической растительностью.

Фото-воспоминания и нескучные факты
В пути мы будем останавливаться в самых вдохновляющих точках маршрута, чтобы сделать фотографии 📸. Я позабочусь о том, чтобы на память о походе у вас осталось несколько десятков атмосферных снимков в декорациях водопадов, живописных скал и густого леса. А еще с удовольствием поделюсь историями этих мест: вы узнаете, откуда на Орлиных скалах взялась скульптура греческого Прометея, как складывалась история 📖 приморского города в прошлые эпохи, кто помог наладить здесь производство чая и что такое Большой Сочи.

Организационные детали

  • В течение 2 недель после похода вы получите от 60 фотографий в обработке (загрузкой на Яндекс. диск)
  • Обязательно позаботьтесь об удобной обуви, а также захватите с собой чай и перекус (также подкрепиться можно будет в кафе в начале или конце маршрута)
Начало и место завершения
🚩 на ж/д вокзале Сочи
Фото-поход к Агурским водопадам
Фото-поход к Агурским водопадам
Фото-поход к Агурским водопадам
Фото-поход к Агурским водопадам
Фото-поход к Агурским водопадам
Фото-поход к Агурским водопадам
Фото-поход к Агурским водопадам
Фото-поход к Агурским водопадам
Фото-поход к Агурским водопадам
Фото-поход к Агурским водопадам
Фото-поход к Агурским водопадам
Фото-поход к Агурским водопадам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Илья
Илья
Привет! Меня зовут Илья, я занимаюсь фотографией более 5 лет. Очень люблю Южный Кавказ, путешествия и природу. Ничто не заменит мне похода в лес или в горы. Посидеть на берегу бурлящей горной реки под ночным небом — это кайф. С радостью проведу для вас фотосессию на фоне наших волшебных мест в формате Love story, душевной семейной истории или индивидуального портрета!
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Илья проводит ещё 2 экскурсии

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