Илья проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Через водопады — к Орлиным скалам!

Ущелье реки Агуры, по которому пройдет наш маршрут, поражает первозданной красотой в любое время года: в первых минут нас окружит реликтовый колхидский лес 🌳 с обвивающими стволы лианами, фактурные скалы и головокружительные обрывы. По оборудованной тропе с перилами, лесенками и мостами мы начнем неспешный подъем к Орлиным скалам, на отвесных склонах которых нередко можно встретить альпинистов. Важными точками на пути станут три красивейших водопада: к Нижнему нас выведет тропа через легендарную «Чертову купель» с ярко-голубой заводью, у Среднего мы полюбуемся природным бассейном, в котором летом даже можно искупаться, а Верхний 21-метровый водопад покорит мощью и окружающим пейзажем с бурной тропической растительностью.

Фото-воспоминания и нескучные факты

В пути мы будем останавливаться в самых вдохновляющих точках маршрута, чтобы сделать фотографии 📸. Я позабочусь о том, чтобы на память о походе у вас осталось несколько десятков атмосферных снимков в декорациях водопадов, живописных скал и густого леса. А еще с удовольствием поделюсь историями этих мест: вы узнаете, откуда на Орлиных скалах взялась скульптура греческого Прометея, как складывалась история 📖 приморского города в прошлые эпохи, кто помог наладить здесь производство чая и что такое Большой Сочи.

Организационные детали