Необычные маршруты по Сочи

Что вас ожидает

Исследовать реликтовые леса и водопады

На целый день вы окажетесь наедине с заповедной сочинской природой во время нашей прогулки-экспедиции. По лесным тропам через реликтовые рощи мы выйдем в Нижнему Ажекскому водопаду, а после доберемся до Верхнего Ажека — самого труднодоступного и красивого водопада в окрестностях Сочи, где вы не встретите толпу туристов — только самшитовые и тисовые рощи, кристальный воздух и медитативный шум водного потока. По пути вас ждут и другие открытия: аутентичное экопоселение Ажек, нетронутое цивилизацией, бархатные лесные поляны, фотогеничные деревянные мостики, горные ручьи и реки с порогами и водоскатами, родник с чистейшей водой. Чтобы восстановить силы, остановимся на привал или устроим пикник на фоне заповедной природы. А если останутся силы и желание — продолжим путь до Среднего Ажекского и Ореховского водопадов.

Факты о природе Сочи и атмосферные фотографии

Исследуя лесные массивы и водопады, мы поговорим об уникальных особенностях природы Сочи. Я расскажу всё самое интересное о здешней местности и климате, поделюсь необычными фактами и историями из жизни, отвечу на все ваши вопросы о сочинском крае, а после, если захотите, мы можем прогуляться в абсолютной тишине, наслаждаясь музыкой леса. С собой у меня будет фотоаппарат, поэтому дополнением к походу станут ваши живые фотографии на фоне реликтовых лесов, речных порогов и водопадов.