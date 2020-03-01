Необычные маршруты по Сочи

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Прогулка-экспедиция к самым красивым и труднодоступным природным уголкам Сочи

Сергей
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Сергей – ваш гид
Эта прогулка откроет перед вами другой Сочи: заповедный, гармоничный и нетуристический.

Вместе с профессиональным фотографом вы пройдете сквозь реликтовые леса к Ажекским водопадам, отыщете колоритное экопоселение, устроите пикник на фоне дикой природы и, конечно, сделаете атмосферные кадры.
2980 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 8 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у Морского порта Сочи
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Фотопоход к Ажекским водопадам
Фотопоход к Ажекским водопадам

Что вас ожидает

Исследовать реликтовые леса и водопады
На целый день вы окажетесь наедине с заповедной сочинской природой во время нашей прогулки-экспедиции. По лесным тропам через реликтовые рощи мы выйдем в Нижнему Ажекскому водопаду, а после доберемся до Верхнего Ажека — самого труднодоступного и красивого водопада в окрестностях Сочи, где вы не встретите толпу туристов — только самшитовые и тисовые рощи, кристальный воздух и медитативный шум водного потока. По пути вас ждут и другие открытия: аутентичное экопоселение Ажек, нетронутое цивилизацией, бархатные лесные поляны, фотогеничные деревянные мостики, горные ручьи и реки с порогами и водоскатами, родник с чистейшей водой. Чтобы восстановить силы, остановимся на привал или устроим пикник на фоне заповедной природы. А если останутся силы и желание — продолжим путь до Среднего Ажекского и Ореховского водопадов.

Факты о природе Сочи и атмосферные фотографии
Исследуя лесные массивы и водопады, мы поговорим об уникальных особенностях природы Сочи. Я расскажу всё самое интересное о здешней местности и климате, поделюсь необычными фактами и историями из жизни, отвечу на все ваши вопросы о сочинском крае, а после, если захотите, мы можем прогуляться в абсолютной тишине, наслаждаясь музыкой леса. С собой у меня будет фотоаппарат, поэтому дополнением к походу станут ваши живые фотографии на фоне реликтовых лесов, речных порогов и водопадов.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии. Встречаемся в указанном месте в 9:00, в 9:30 отправляемся в путь.
  • По желанию вы можете заказать полноценную фотосессию, в которую войдут 100 фотографий с цветокоррекцией и 15 — 20 фото в ретуши: стоимость — 5000 рублей.
  • Для перекуса вы можете взять с собой всё, что любите, или написать мне и заказать стандартный походный набор (гречка, тушёнка, немного фруктов, чай/кофе, печенье/шоколад). Стоимость походного меню 500 рублей, рацион можно подобрать индивидуально.
  • Протяженность маршрута зависит от скорости и пожеланий группы: минимальный маршрут — 10 км туда-обратно, максимальный (4 водопада, интересные точки для фото) — 25 км.
  • Одежда и обувь должны быть удобными, обязательно возьмите с собой сменную футболку и дождевик, а также бутылку воды.
Фотопоход к Ажекским водопадам
Фотопоход к Ажекским водопадам
Фотопоход к Ажекским водопадам
Фотопоход к Ажекским водопадам
Фотопоход к Ажекским водопадам
Фотопоход к Ажекским водопадам
Фотопоход к Ажекским водопадам

Экскурсия проводится в среду в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Морского порта Сочи.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей. Мне 27 лет. Хожу в горы уже более 5 лет. Профессиональный фотограф, любящий природу. Обожаю посещать красивые места, фотографировать их, устраивать пикники и набираться сил. Если вам нужны красивые, даже нет, умопомрачительные фотографии от профессионального фотографа — то это ко мне!:) Со мной всегда есть, о чём поговорить, и есть, о чём помолчать. Чтобы чаще проводить время в горах, уволился и зарабатываю на жизнь фотографией.
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