Илья проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Самая атмосферная фотолокация Сочи

За интересными и винтажными кадрами мы отправимся к заброшенному санаторию им. Орджоникидзе, жемчужине сталинской архитектуры на склоне горы ⛰️ Быхта у Черного моря 🌊. Широкие лестницы, величественный белоснежный фасад, фонтан ⛲ со статуями, изящные балкончики и окруженные пальмами террасы — самые фотогеничные уголки санатория станут удачными декорациями и для портретной фотосессии, и для lovestory, и для душевной семейной съемки.

Городские истории

В перерыве между кадрами и фото-точками я не дам вам заскучать: вы узнаете и о прошлом санатория, и о том, как складывалась история 📖 приморского Сочи в прошлые эпохи. Разберемся, почему во времена Российской империи в городе обосновалось немало греков и эстонцев, что такое Большой Сочи и кто привез в наши края первые чайные ростки.

Организационные детали