Илья проводит ещё 1 экскурсию

Самая атмосферная фотолокация Сочи За интересными и винтажными кадрами мы отправимся к заброшенному санаторию им. Орджоникидзе, жемчужине сталинской архитектуры на склоне горы ⛰️ Быхта у Черного моря 🌊. Широкие лестницы, величественный белоснежный фасад, фонтан ⛲ со статуями, изящные балкончики и окруженные пальмами террасы — самые фотогеничные уголки санатория станут удачными декорациями и для портретной фотосессии, и для lovestory, и для душевной семейной съемки.
Городские истории В перерыве между кадрами и фото-точками я не дам вам заскучать: вы узнаете и о прошлом санатория, и о том, как складывалась история 📖 приморского Сочи в прошлые эпохи. Разберемся, почему во времена Российской империи в городе обосновалось немало греков и эстонцев, что такое Большой Сочи и кто привез в наши края первые чайные ростки.
Организационные детали
В течение 2 недель после фотопрогулки вы получите от 60 фотографий в обработке (загрузкой на Яндекс. диск)
Дополнительно мы можем доехать на автомобиле 🚘 до дачи полковника Квитко, также очень интересной локации для съемки: в этом случае к стоимости экскурсии 🧭 прибавится 1000 рублей
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Привет! Меня зовут Илья, я занимаюсь фотографией более 5 лет. Очень люблю Южный Кавказ, путешествия и природу. Ничто не заменит мне похода в лес или в горы. Посидеть на берегу бурлящей горной реки под ночным небом — это кайф. С радостью проведу для вас фотосессию на фоне наших волшебных мест в формате Love story, душевной семейной истории или индивидуального портрета!