Илья проводит ещё 1 экскурсию

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Фотопрогулка по санаторию Орджоникидзе

Осмотреть заброшенный шедевр советской эпохи и сохранить на память атмосферные кадры

Илья
Илья – Гид из Сочи
Приглашаю вас на фото-променад по территории санатория Орджоникидзе — одного из самых фотогеничных уголков в окрестностях Сочи.

Среди роскошных лестниц, пальмовых аллей и белоснежных террас я буду ловить ваши лучшие ракурсы и живые эмоции.

А кроме того, поделюсь яркими фактами из истории 📖 города.
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Фотопрогулка по санаторию Орджоникидзе
Фотопрогулка по санаторию Орджоникидзе

Что вас ожидает

Самая атмосферная фотолокация Сочи
За интересными и винтажными кадрами мы отправимся к заброшенному санаторию им. Орджоникидзе, жемчужине сталинской архитектуры на склоне горы ⛰️ Быхта у Черного моря 🌊. Широкие лестницы, величественный белоснежный фасад, фонтан ⛲ со статуями, изящные балкончики и окруженные пальмами террасы — самые фотогеничные уголки санатория станут удачными декорациями и для портретной фотосессии, и для lovestory, и для душевной семейной съемки.

Городские истории
В перерыве между кадрами и фото-точками я не дам вам заскучать: вы узнаете и о прошлом санатория, и о том, как складывалась история 📖 приморского Сочи в прошлые эпохи. Разберемся, почему во времена Российской империи в городе обосновалось немало греков и эстонцев, что такое Большой Сочи и кто привез в наши края первые чайные ростки.

Организационные детали

  • В течение 2 недель после фотопрогулки вы получите от 60 фотографий в обработке (загрузкой на Яндекс. диск)
  • Дополнительно мы можем доехать на автомобиле 🚘 до дачи полковника Квитко, также очень интересной локации для съемки: в этом случае к стоимости экскурсии 🧭 прибавится 1000 рублей
Фотопрогулка по санаторию Орджоникидзе
Фотопрогулка по санаторию Орджоникидзе
Фотопрогулка по санаторию Орджоникидзе
Фотопрогулка по санаторию Орджоникидзе
Фотопрогулка по санаторию Орджоникидзе
Фотопрогулка по санаторию Орджоникидзе
Фотопрогулка по санаторию Орджоникидзе
Фотопрогулка по санаторию Орджоникидзе
Фотопрогулка по санаторию Орджоникидзе
Фотопрогулка по санаторию Орджоникидзе
Фотопрогулка по санаторию Орджоникидзе
Фотопрогулка по санаторию Орджоникидзе

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Илья
Илья
Привет! Меня зовут Илья, я занимаюсь фотографией более 5 лет. Очень люблю Южный Кавказ, путешествия и природу. Ничто не заменит мне похода в лес или в горы. Посидеть на берегу бурлящей горной реки под ночным небом — это кайф. С радостью проведу для вас фотосессию на фоне наших волшебных мест в формате Love story, душевной семейной истории или индивидуального портрета!
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Илья проводит ещё 1 экскурсию

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