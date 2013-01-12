Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно

Провести идеальный день на природе, побывать в Гаграх и получить профессиональные фотографии

Индивидуально
для 4 чел.
В нашем дружеском приключении вы убедитесь, что можно влюбиться в страну с первого дня! Погуляете по легендарной Гагре, полюбуетесь озером Рица с разных ракурсов, послушаете горные реки, ощутите мощь каньона, узнаете хроники и обычаи края.

Вдохновением станет закат на берегу моря, а бонусом — фотосессия, чтобы воспоминания о гостеприимной Абхазии остались с вами навсегда.
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
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Что вас ожидает

Утро в Гагре

Мы начнем день с прогулки по Старой Гагре, которая задумывалась как фешенебельный курорт. Насладимся видами самого бирюзового моря на всем побережье и морским воздухом с примесью эвкалиптов. Я покажу вам развалины особняков, дивный Приморский парк и культовый ресторан Гагрипш, а попутно расскажу о принце Ольденбургском.

Единение с природой в горах

Из Гагры мы отправимся в горы и проедем больше 40 километров по живописным дорогам.

  • Остановимся посмотреть на древние, открытые всем ветрам, развалины Бзыбского храма и крепости 10 века, погуляем по подвесному мосту через реку Бзыбь.
  • Полюбуемся самшитовыми зарослями и бурным течением горных рек, попьем родниковой воды.
  • Другие остановки с идиллическими видами ждут вас у Голубого озера (оно оправдывает свое название) и в Юпшарском каньоне.
  • И конечно, вас встретит озеро Рица: вы посмотрите на него с лучших ракурсов, там, где меньше туристов. Пофотографируетесь на инстаграмных смотровых площадках, подойдете к самой воде и по желанию покатаетесь на катамаране или галере, построенной по чертежам древней ладьи.

Пообедать предлагаю в традиционной апацхе: попробовать мамалыгу, форель, хачапури, копченые сыр и мясо, а также понаблюдать, как их готовят.

Морские открытки

После долгого и насыщенного дня вечер мы проведем максимально спокойно, встретив закат в Пицундо-Мюссерском заповеднике. Это местечко любимо многими, здесь можно покататься на качелях на берегу и увидеть старинный храм.
Второй вариант, где мы можем оказаться вечером, — Белые скалы. Сидя на теплых камнях, сварим кофе и увидим, как солнце опускается в море.

Дружеское путешествие

В этой поездке я стану не просто гидом, но вашим другом. Будем веселиться и общаться, я постараюсь влюбить вас в Абхазию и помогу вдохновиться красотой ее природы. Расскажу о яркой и сложной истории Страны души, но не стану утомлять лекциями и датами. Поговорим о культуре, обычаях и кухне абхазов. Конечно, всегда возможны остановки в понравившихся вам местах.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается въезд в Рицинский нацпарк: 350 руб. с человека, детям с 8 до 12 лет — 100 руб., детям до 8 лет — бесплатно
  • Через некоторое время после нашего путешествия вы получите от 100 ваших профессиональных фотографий в цветокоррекции

Как проходит экскурсия

  • На внедорожнике Niva Travel. Это комфортабельный автомобиль с кондиционером и большим багажником, чтобы вы могли взять с собой сменные вещи для фотосессии.
  • Экскурсия может начинаться в Сочи, Адлере, Гагре или Пицунде. Я заберу вас в удобном вам месте и привезу обратно.
  • Мы не заезжаем на дегустации, но я всегда готова посоветовать, где купить хорошее вино, сыр, мясо
  • Для прохождения границы нужен российский паспорт, детям до 14 лет — свидетельство о рождении. Если ребенок едет без сопровождения родителей — нотариально заверенное разрешение на выезд.

Расходы по желанию

  • Обед в апацхе — примерно 500-700 руб. на человека
  • Вход на дачу Сталина — 150 руб. с человека
  • Прогулка по озеру на катамаране — 300 руб. с человека за 30 минут
  • Прогулка по озеру на абхазской галере — 500 руб. с человека
  • Бзыбский храм — 50 руб. с человека (с мая по октябрь)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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