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Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи

Бунин И.
Бунин И. – Гид из Сочи
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ☀️Однодневная
  • 🗽Самое популярное
  • 🏆Активный отдых
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи

Что вы увидите

  • Змейковские водопады
  • Мацестинская чайная плантация
Путешествие в мир природы
Вы посетите заповедный реликтовый лес 🌳, полюбуетесь живописными Змейковскими водопадами и увидите, как в долине между Кавказских гор ⛰️ растет самый северный в мире чай. Я не дам вам заскучать и расскажу, как складывалась история 📖 Сочи на протяжении веков, почему во времена Российской империи здесь было много греков и эстонцев, что такое Большой Сочи и кто привез в наши края первый чай.
Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле включен в стоимость
  • В течение двух недель после фотопрогулки вы получите от 60 фотографий в обработке на Яндекс. диске
  • Маршрут несложный, проходит по оборудованным тропам и доступен путешественникам с базовой физической подготовкой
Что не входит
  • Питание
Начало
🚩 Забираю вас от отеля
Место завершения
🏁 Довезу обратно до отеля
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Бунин И.
Бунин И.
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Бунин И. проводит ещё 2 экскурсии

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