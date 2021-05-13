Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Фотосессия в атмосфере старинного замка

Посетить самую колоритную «заброшку» Сочи, узнать ее историю и получить яркие снимки на память

5
3 отзыва
Монументальный санаторий Орджоникидзе — загадочное и очень фотогеничное место.

Вы полюбуетесь его арками, скульптурами, фонтаном, тенями и буйной растительностью.

А я запечатлею вас на фоне этой красоты и расскажу, чем был знаменит санаторий и почему он больше не функционирует.
Фотосессия в атмосфере старинного замка
Фотосессия в атмосфере старинного замка
Фотосессия в атмосфере старинного замка
Фотосессия в атмосфере старинного замка
Фотосессия в атмосфере старинного замка
Фотосессия в атмосфере старинного замка
Фотосессия в атмосфере старинного замка
Фотосессия в атмосфере старинного замка
Фотосессия в атмосфере старинного замка
Фотосессия в атмосфере старинного замка
Фотосессия в атмосфере старинного замка
Фотосессия в атмосфере старинного замка

Что вас ожидает

Мини-экскурсия по санаторию

Вы погуляете по субтропическому парку и осмотрите роскошное здание санатория Орджоникидзе, сохраняющего следы былого великолепия. Я расскажу, кто трудился над его созданием, когда он принял первых постояльцев и какие всемирно известные события здесь происходили. А также: почему санаторий постигла трагическая судьба и как в наши дни он внезапно обрел популярность у путешественников со всего мира.

Профессиональная фотосессия

Каждый кадр на территории санатория словно из кино — настолько колоритная здесь атмосфера великолепия и увядания. Даже если вы ни разу до этого не участвовали в фотосессии, все пройдет легко и комфортно. Я окружу вас заботой, подскажу выгодные позы, правильные ракурсы и сделаю все, чтобы вы получили удовольствие от съемки.

Организационные детали

  • По запросу я могу организовать трансфер из вашего отеля в Сочи до санатория и обратно. Доплата составит 1000 рублей.
  • Вы получите 100-140 фотографий с цветокоррекцией + 10 фотографий с ретушью. Снимки будут готовы через 5 дней.
🚩 Начало и место завершения: у санатория Орджоникидзе
Выберите дату для встречи
  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Всем привет! Меня зовут Екатерина, я профессионально занимаюсь фотосъемкой много лет. Сочи — удивительное место с множеством красивых локаций. Я покажу самые необычные достопримечательности города и проведу для вас незабываемую фотосессию.
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3 настоящих отзыва от туристов

А
13 мая 2021
Хочу выразить слова благодарности Екатерине за прекрасную съёмку в удивительно живописном месте. Мы с мужем с удовольствием провела это время. Катя очень чуткая и внимательная, приятная в общении, и потрясающий фотограф, это был наш первый опыт фотосессии и благодаря профессионализму Кате он удался! Фото получились просто супер! За что ей огромное спасибо! Ждём новой встречи! Рекомендую!
А
30 апр 2021
Фотопрогулка получилась отличная! В результате много хороших фотографий, при том, что я обычно очень критично отношусь к себе на фото и позировать толком не умею. Тут можно не беспокоиться, Екатерина всё подскажет: как встать, куда смотреть и т. д.)) Кстати, у Екатерины есть свой прокат платьев для съемок. Очень удобно, если вы в путешествии и у вас нет подходящей одежды для фотосессии. В общем, результатом я очень довольна, рекомендую. )
В
23 апр 2021
Спасибо Кате за интересную прогулку по территории санатория Орджоникидзе. Она рассказала ключевые факты из истории комплекса и показала самые удачные места для фотографий. Несмотря на то, что в выбранное мной время у санатория оказалось множество других туристов и фотосессий, на моих фото этого практически не заметно, атмосфера этого загадочного места передана отлично. Фотографии Катя прислала в срок, и гораздо больше, чем я ожидала.

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