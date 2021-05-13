Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

Мини-экскурсия по санаторию

Вы погуляете по субтропическому парку и осмотрите роскошное здание санатория Орджоникидзе, сохраняющего следы былого великолепия. Я расскажу, кто трудился над его созданием, когда он принял первых постояльцев и какие всемирно известные события здесь происходили. А также: почему санаторий постигла трагическая судьба и как в наши дни он внезапно обрел популярность у путешественников со всего мира.

Профессиональная фотосессия

Каждый кадр на территории санатория словно из кино — настолько колоритная здесь атмосфера великолепия и увядания. Даже если вы ни разу до этого не участвовали в фотосессии, все пройдет легко и комфортно. Я окружу вас заботой, подскажу выгодные позы, правильные ракурсы и сделаю все, чтобы вы получили удовольствие от съемки.

Организационные детали