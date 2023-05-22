Фрахт (аренда) яхты «Элис»

Индивидуальная морская прогулка на яхте «Элис» вдоль Олимпийского парка в Сочи

Описание
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Ответы на вопросы
Морская прогулка — неотъемлемая часть отдыха на сочинском побережье, без которой ваш отдых будет неполноценным.

Предлагаем арендовать комфортабельную яхту «Элис», чтобы отправиться в путешествие вдоль берега, добраться до Кавказских гор и искупаться в открытом море.
Фрахт (аренда) яхты «Элис»
Фрахт (аренда) яхты «Элис»
Фрахт (аренда) яхты «Элис»
Фрахт (аренда) яхты «Элис»
Фрахт (аренда) яхты «Элис»
Фрахт (аренда) яхты «Элис»
Ближайшие даты:
22
мая
23
мая
24
мая
25
мая
26
мая
27
мая
28
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Главный Кавказский хребет
  • Олимпийская набережная
  • Стаи дельфинов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Предлагаем вам индивидуальную морскую прогулку на яхте «Элис» (Sea Ray 355) для вашей семьи или компании. Вас ждет часовое путешествие вдоль набережной Олимпийского парка.
Вместе с опытным капитаном вы выйдете в море и отправитесь в путешествие вдоль берега Сочи. Вы доплывете до точки, откуда открывается панорамный вид на Главный Кавказский хребет. Вы сможете насладиться видами гор, вдохнуть чистейший воздух, а в хорошую погоду — искупаться в море. Если повезет, то во время прогулки вы встретите черноморских обитателей — дельфинов. С борта яхты вам откроется вид на все побережье: от морского вокзала Сочи до Олимпийской набережной и элитных поместий на берегу.
Важная информацияВ стоимость аренды не включены еда и напитки.

Ежедневно каждый час с 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Часовая прогулка на яхте
  • Купание
  • Музыка
  • Туалет
Что не входит
  • Трансфер
  • Напитки
  • Еда
Место начала и завершения?
Морской бульвар, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно каждый час с 7:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
  • После бронирования с вами свяжется менеджер
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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