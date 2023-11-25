Гастрономический тур: вино, баран на вертеле и танцы в винограде

Групповая экскурсия в Сочи

Гастрономический тур

Попробуйте Сочи на вкус! Выпьем ароматного местного чая прямо на его плантациях, а на настоящей пасеке попробуем натуральный мед. Продегустируем более 10 видов напитков из винограда и в завершении поужинаем бараном с мангала.
Гастрономический тур: вино, баран на вертеле и танцы в винограде
Гастрономический тур: вино, баран на вертеле и танцы в винограде
Гастрономический тур: вино, баран на вертеле и танцы в винограде
Гастрономический тур: вино, баран на вертеле и танцы в винограде
Гастрономический тур: вино, баран на вертеле и танцы в винограде
Гастрономический тур: вино, баран на вертеле и танцы в винограде
Ближайшие даты:
25
ноя
29
ноя
2
дек
6
дек
9
дек
13
дек
16
дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (13+)6 500 ₽
Дети (8-12 лет)3 900 ₽
Дети (до 7 лет)0 ₽

Что вас ожидает:

  • Чайные плантации
  • Пасека
  • Винодельня

Описание

Мы объединили все самое лучшее, что есть на Кавказе в этой экскурсии: горы, богатое застолье, веселые песни и танцы, авторские натуральные вина и невероятные люди – вы! Гастрономическое раздолье На этой экскурсии в небольшой веселой компании мы отправимся пробовать Сочи на вкус! Во время пути Вас ждут интересные рассказы от гида, а также викторина с розыгрышем призов. Наше гастрономическое путешествие начнется с посещения самых северных в мире чайных плантациий. Здесь у Вас будет возможность сорвать листочки чая, сделать красивые фотографии и, конечно, выпить чашечку ароматного напитка. Далее мы отправимся знакомиться с местными жителями – горными пчелами, где попробуем натуральный, свежий мед. Следующей остановкой станет настоящий винный погреб на усадьбе профессионального винодела, или как правильнее говорить – винокура! Тут мы продегустируем более 10 различных напитков из винограда. Вы узнаете секреты виноделия и даже самостоятельно подавите ногами виноград, как Адриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого». Для Вас накроют стол с локальными продуктами: местными сырами, сезонными фруктами, свежими и солеными овощами, домашними компотами, свежим хлебом и картофелем в сливочном масле с зеленью. Главным блюдом станет баран, маринованный в белом вине и томленый на вертеле 6 часов. После сытного и веселого ужина – мы отвезем Вас обратно.

среда, суббота с 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Дегустации
Что не входит
  • По желанию Вы сможете приобрести мед и напитки из винограда
Где начинаем и завершаем?
Начало: мы заберем Вас от автобусных остановок
Завершение: автобусная остановка
Когда и сколько длится?
Когда: среда, суббота с 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 23 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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