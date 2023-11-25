Гастрономический тур
Попробуйте Сочи на вкус! Выпьем ароматного местного чая прямо на его плантациях, а на настоящей пасеке попробуем натуральный мед. Продегустируем более 10 видов напитков из винограда и в завершении поужинаем бараном с мангала.
Ближайшие даты:
25
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29
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дек
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (13+)
|6 500 ₽
|Дети (8-12 лет)
|3 900 ₽
|Дети (до 7 лет)
|0 ₽
Что вас ожидает:
- Чайные плантации
- Пасека
- Винодельня
Описание
Мы объединили все самое лучшее, что есть на Кавказе в этой экскурсии: горы, богатое застолье, веселые песни и танцы, авторские натуральные вина и невероятные люди – вы! Гастрономическое раздолье На этой экскурсии в небольшой веселой компании мы отправимся пробовать Сочи на вкус! Во время пути Вас ждут интересные рассказы от гида, а также викторина с розыгрышем призов. Наше гастрономическое путешествие начнется с посещения самых северных в мире чайных плантациий. Здесь у Вас будет возможность сорвать листочки чая, сделать красивые фотографии и, конечно, выпить чашечку ароматного напитка. Далее мы отправимся знакомиться с местными жителями – горными пчелами, где попробуем натуральный, свежий мед. Следующей остановкой станет настоящий винный погреб на усадьбе профессионального винодела, или как правильнее говорить – винокура! Тут мы продегустируем более 10 различных напитков из винограда. Вы узнаете секреты виноделия и даже самостоятельно подавите ногами виноград, как Адриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого». Для Вас накроют стол с локальными продуктами: местными сырами, сезонными фруктами, свежими и солеными овощами, домашними компотами, свежим хлебом и картофелем в сливочном масле с зеленью. Главным блюдом станет баран, маринованный в белом вине и томленый на вертеле 6 часов. После сытного и веселого ужина – мы отвезем Вас обратно.
среда, суббота с 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Дегустации
- Что не входит
- По желанию Вы сможете приобрести мед и напитки из винограда
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: мы заберем Вас от автобусных остановокЗавершение: автобусная остановка
- Когда и сколько длится?
- Когда: среда, суббота с 10:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 23 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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