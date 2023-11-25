Описание

Мы объединили все самое лучшее, что есть на Кавказе в этой экскурсии: горы, богатое застолье, веселые песни и танцы, авторские натуральные вина и невероятные люди – вы! Гастрономическое раздолье На этой экскурсии в небольшой веселой компании мы отправимся пробовать Сочи на вкус! Во время пути Вас ждут интересные рассказы от гида, а также викторина с розыгрышем призов. Наше гастрономическое путешествие начнется с посещения самых северных в мире чайных плантациий. Здесь у Вас будет возможность сорвать листочки чая, сделать красивые фотографии и, конечно, выпить чашечку ароматного напитка. Далее мы отправимся знакомиться с местными жителями – горными пчелами, где попробуем натуральный, свежий мед. Следующей остановкой станет настоящий винный погреб на усадьбе профессионального винодела, или как правильнее говорить – винокура! Тут мы продегустируем более 10 различных напитков из винограда. Вы узнаете секреты виноделия и даже самостоятельно подавите ногами виноград, как Адриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого». Для Вас накроют стол с локальными продуктами: местными сырами, сезонными фруктами, свежими и солеными овощами, домашними компотами, свежим хлебом и картофелем в сливочном масле с зеленью. Главным блюдом станет баран, маринованный в белом вине и томленый на вертеле 6 часов. После сытного и веселого ужина – мы отвезем Вас обратно.