Что вас ждет

Приглашаем вас на гастрономический ужин с дегустацией французских вин.

Вино из регионов Бургундии и долины Роны, игристые вина региона Шампань. На дегустации представлены вина из апелласьонов Бургундии, Шассьян-Монтраше или Мерсо, Крозе-Эрмитаж, Шатонеф дю Пап. Гастрономическое сопровождение — сыры, блюда из морепродуктов, рыбы и мяса.

Дегустация вин Франции региона Бордо категории Grand Cru Classé. Премиальные вина апелласьонов Марго, Пойяк, Сент-Емилион, Помроль. Гастрономическое сопровождение — сыры, салаты, блюда из мяса.

Презентацию вин для вас проведет гид-сомелье. Вы узнаете историю известных винных домов и производителей шампанских вин.

Обратите внимание, что есть несколько вариантов экскурсий в разные дни недели. Выбирайте то, что подходит именно вам.

Важно знать:

Необходимо внести 100% предоплату за ужин.

В стоимость экскурсии включено:

услуги винного гида-сомелье,

презентация виноделен.

Туристы оплачивают самостоятельно:

ужин и дегустируемые вина: Шампань — 7 000 руб., Бордо — 13 500 руб., Бургундия и долина Роны — 5 500 руб.