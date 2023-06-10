Приглашаем вас на гастрономический ужин с дегустацией французских вин. Вы попробуете вино из регионов Бургундии и долины Роны, игристые вина региона Шампань и Бордо категории Grand Cru Classé. Гастрономическое сопровождение — сыры, салаты, блюда из морепродуктов, рыбы и мяса. Презентацию вин для вас проведет гид-сомелье. Вы узнаете историю известных винных домов и производителей шампанских вин.
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Описание
Что вас ждет
Приглашаем вас на гастрономический ужин с дегустацией французских вин.
Вино из регионов Бургундии и долины Роны, игристые вина региона Шампань. На дегустации представлены вина из апелласьонов Бургундии, Шассьян-Монтраше или Мерсо, Крозе-Эрмитаж, Шатонеф дю Пап. Гастрономическое сопровождение — сыры, блюда из морепродуктов, рыбы и мяса.
Дегустация вин Франции региона Бордо категории Grand Cru Classé. Премиальные вина апелласьонов Марго, Пойяк, Сент-Емилион, Помроль. Гастрономическое сопровождение — сыры, салаты, блюда из мяса.
Презентацию вин для вас проведет гид-сомелье. Вы узнаете историю известных винных домов и производителей шампанских вин.
Обратите внимание, что есть несколько вариантов экскурсий в разные дни недели. Выбирайте то, что подходит именно вам.
Важно знать:
Необходимо внести 100% предоплату за ужин.
В стоимость экскурсии включено:
- услуги винного гида-сомелье,
- презентация виноделен.
Туристы оплачивают самостоятельно:
ужин и дегустируемые вина: Шампань — 7 000 руб., Бордо — 13 500 руб., Бургундия и долина Роны — 5 500 руб.
по средам в 18:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги винного гида-сомелье
- Презентация виноделен
- Что не входит
- Ужин и дегустируемые вина: Шампань — 7 000 руб.
- Бордо — 13 500 руб.
- Бургундия и долина Роны — 5 500 руб
- Место начала и завершения?
- Морпорт Сочи, ул. Советская 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: по средам в 18:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Необходимо внести 100% предоплату за ужин
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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