абхазский чай — вы услышите о выращивании и сборе абхазского чая, попробуете его и сможете купить для друзей;

вино и чача — вы побываете на винодельне и ощутите тот самый настоящий вкус вина и чачи. Дегустацию дополнят рассказы о происхождении и сортах вин;

сыры и мясо — фермерские продукты собственного производства. Вы увидите, как коптятся сыры и мясо, попробуете их. Узнаете о различных видах копчения и что такое дубовое копчение;

самая сладкая локация нашего гастротура — абхазский мед. Мы побываем на пасеке и отведаем несколько сортов меда. В завершении нашего тура мы поедем в кафе с замечательным видом и отведаем национальную кухню (оплачивается самостоятельно, в зависимости от вашего чека). Важная информация: Входные билеты и приобретение продукции в стоимость экскурсии не включены.

Абхазия — это не только красивая природа, но и вкусная местная продукция. На экскурсии мы с ней познакомимся, так как многие слышали об абхазских винах и сырах, но никогда их не пробовали. Наша команда поможет вам это исправить. Мы посетим несколько фермерств, где вы сможете попробовать абхазский чай, увидеть, как коптят сыры, мяса и как собирают мед. Наша главная задача, чтобы вы не только узнали о нашей продукции, но и попробовали ее на вкус: