Главный санаторий Советского Союза

Исследовать совершенную классику сталинского ампира и ощутить дух времени

5
3 отзыва
Заброшенное здание, знакомое по к/ф «Старик Хоттабыч», — итальянский дворец с элементами храмовой архитектуры, возведенный для героев труда.

Вы узнаете, чего стоило реализовать проект, посетите корпус, куда записывались за год вперед, откроете потаенные места.

И поймете, что санаторий Орджоникидзе — великолепный образец эпохи и идей, на которых она держалась.
Главный санаторий Советского Союза
Главный санаторий Советского Союза
Главный санаторий Советского Союза
Главный санаторий Советского Союза
Главный санаторий Советского Союза
Главный санаторий Советского Союза
Главный санаторий Советского Союза
Главный санаторий Советского Союза
Главный санаторий Советского Союза
Главный санаторий Советского Союза
Главный санаторий Советского Союза
Ближайшие даты:
17
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Описание

Что вас ожидает

НарКомТяжУгольПром, или палаццо для шахтеров
На прогулке поговорим о сооружении, которое создавалось в невероятные сроки в крайне тяжелое для страны время и в итоге стало культовым местом, настоящей жемчужиной Сочи, долгое время закрытого для случайных людей. Вы узнаете, как санаторий строили тысячи рабочих только с помощью ручных инструментов и в чем состоял главный замысел проекта.

Памятник эпохи в деталях
Вы обязательно посетите лечебный корпус и выясните, почему очередь на неофициальный прием была аж на год вперед. Я расскажу об особенностях отдыха министров в советское время и главном архитекторе санатория, решившем, что он имеет право обмануть Сталина. Вы не только осмотрите общедоступные и наиболее популярные локации комплекса, но и совершите настоящую сталкерскую вылазку, чтобы обнаружить самые потаенные его уголки.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы не предусмотрены
  • Обязательна удобная обувь, не все локации легкодоступны

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа на территорию санатория
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
20 июня 2021
Выбрав эту экскурсию, ничуть не ошиблись! Хотели не просто погулять по территории легендарного санатория, но и узнать про него, причем не в структуре комбинированной "медово-винной" программы) Благодарны гиду Никите за интересный маршрут, позитивный настрой, ответы на практически любые вопросы про Сочи, а самое главное за структурированный рассказ, где все факты о санатории складываются как пазлы в одну картинку жизни Сочи, да и всей страны тех времен, причем все иллюстрируется по ходу маршрута. Чувствуется, что материал скурпулезно и долго собирался, причем с любовью к родному городу, не зря же Никита не только дипломированный специалист в своей профессии, но и продолжатель династии. Никите желаем дальнейших успехов, а всем однозначно рекомендуем посетить эту экскурсию!
В
13 мая 2021
Получили от экскурсии гораздо больше информации, чем ожидали. Никита всесторонне развит и диалог часто выходил за рамки непосредственно санатория. Сама тема экскурсии раскрыта полностью, рассказ живой и крайне занимательный, что важно понравился всем участникам экскурсии. Однозначно рекомендую!
Е
13 мая 2021
Замечательная, очень интересная и информативная экскурсия. Очень понравилось!

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