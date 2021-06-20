Заброшенное здание, знакомое по к/ф «Старик Хоттабыч», — итальянский дворец с элементами храмовой архитектуры, возведенный для героев труда. Вы узнаете, чего стоило реализовать проект, посетите корпус, куда записывались за год вперед, откроете потаенные места. И поймете, что санаторий Орджоникидзе — великолепный образец эпохи и идей, на которых она держалась.

Описание

Что вас ожидает

НарКомТяжУгольПром, или палаццо для шахтеров

На прогулке поговорим о сооружении, которое создавалось в невероятные сроки в крайне тяжелое для страны время и в итоге стало культовым местом, настоящей жемчужиной Сочи, долгое время закрытого для случайных людей. Вы узнаете, как санаторий строили тысячи рабочих только с помощью ручных инструментов и в чем состоял главный замысел проекта.

Памятник эпохи в деталях

Вы обязательно посетите лечебный корпус и выясните, почему очередь на неофициальный прием была аж на год вперед. Я расскажу об особенностях отдыха министров в советское время и главном архитекторе санатория, решившем, что он имеет право обмануть Сталина. Вы не только осмотрите общедоступные и наиболее популярные локации комплекса, но и совершите настоящую сталкерскую вылазку, чтобы обнаружить самые потаенные его уголки.

Организационные детали