Валентина проводит ещё 6 экскурсий

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Голос Сочи: аудиоспектакль-променад

Увлекательное погружение в атмосферу города в формате интерактивной прогулки

Валентина
Валентина – экскурсионное агентство из Сочи
Если вы уверены, что за полтора часа невозможно уловить атмосферу и ритм Сочи, — следуйте за голосом города! Надев наушники, вы станете героями аудиоспектакля и вступите в диалог с самим Сочи — с вами заговорят его курортные улицы и набережные, парки 🌳 и здания.

В итоге этот необычный променад с оттенками экскурсии 🧭, театра и флешмоба настроит вас на волну города и поможет исследовать Сочи через эмоции и ощущения.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 800 ₽ за человека

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Голос Сочи: аудиоспектакль-променад
Голос Сочи: аудиоспектакль-променад

Что вас ожидает

Интерактивное погружение в жизнь города
Наша прогулка 👣 пройдет в формате веселого интерактивного аудиоспектакля, сценой для которого станут курортные улицы Сочи. Вам же предстоит стать главными героями и участниками действа — голос города будет направлять вас, знакомить с любопытными уголками Сочи и давать небанальные задания. Например, попросит замереть с закрытыми глазами, включая воображение, сделать зарядку, станцевать, выпустить невидимую стрелу или обняться под пальмой. Несомненно, такой променад с историческими, романтическими и развлекательными элементами станет одним из самых ярких впечатлений о Сочи!

Познакомиться с главными уголками Сочи
Маршрут прогулки-спектакля затронет ключевые достопримечательности 🏛️ центра Сочи и его «открыточные» виды: вы прогуляетесь по дорожкам красивейшего парка Ривьера и «Сочинскому Арбату» — Навагинской улице, побываете в Поцелуевском парке 🌳 и романтичном черешневом саду, рассмотрите Морской порт — архитектурный символ города. При этом голос Сочи поможет с нетривиальной стороны взглянуть на знаменитые здания — додумать, дорисовать и наполнить неожиданными смыслами окружающие городские декорации.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, предпочитающим смелые интерактивные проекты классическим экскурсиям, и всем, кто хочет за полтора часа погрузиться в повседневную жизнь Сочи.

Начало и место завершения
🚩 Парк Ривьера
Голос Сочи: аудиоспектакль-променад
Голос Сочи: аудиоспектакль-променад
Голос Сочи: аудиоспектакль-променад
Голос Сочи: аудиоспектакль-променад

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Валентина
Валентина
В туризме более 15 лет. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по городу Сочи. А также увлекательные экскурсии по Олимпийскому Парку, Красной Поляне. Стараюсь не только познакомить путешественников с историей и природой Сочи, показать и рассказать им то, что обычно обходят стороной в классических экскурсиях, но и влюбить их в Сочи — всерьез и надолго!
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