Валентина проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Интерактивное погружение в жизнь города

Наша прогулка 👣 пройдет в формате веселого интерактивного аудиоспектакля, сценой для которого станут курортные улицы Сочи. Вам же предстоит стать главными героями и участниками действа — голос города будет направлять вас, знакомить с любопытными уголками Сочи и давать небанальные задания. Например, попросит замереть с закрытыми глазами, включая воображение, сделать зарядку, станцевать, выпустить невидимую стрелу или обняться под пальмой. Несомненно, такой променад с историческими, романтическими и развлекательными элементами станет одним из самых ярких впечатлений о Сочи!

Познакомиться с главными уголками Сочи

Маршрут прогулки-спектакля затронет ключевые достопримечательности 🏛️ центра Сочи и его «открыточные» виды: вы прогуляетесь по дорожкам красивейшего парка Ривьера и «Сочинскому Арбату» — Навагинской улице, побываете в Поцелуевском парке 🌳 и романтичном черешневом саду, рассмотрите Морской порт — архитектурный символ города. При этом голос Сочи поможет с нетривиальной стороны взглянуть на знаменитые здания — додумать, дорисовать и наполнить неожиданными смыслами окружающие городские декорации.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, предпочитающим смелые интерактивные проекты классическим экскурсиям, и всем, кто хочет за полтора часа погрузиться в повседневную жизнь Сочи.