Вас научат работать на гончарном круге. Под руководством мастера вы изготовите 3-4 изделия. за 1 час.
Ответы на вопросы
Что входит
Обучение работе на гончарном круге 1 час.
Первое изделие вы делайте вместе с мастером остальные самостоятельно.
Что не входит
Шлифовка и обжиг по желанию 500 руб.
Глазирование по желанию 1000 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральный район Сочи Навагинская 9Д
Завершение: Центральный район Сочи ул. Навагинская 9Д
Когда и сколько длится
Когда: пн,ср, с 12:00 до 14:00. вт,чт. с 10:00 до 13:00. пт. с 10:00 до 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
пн,ср, с 12:00 до 14:00. вт,чт. с 10:00 до 13:00. пт. с 10:00 до 19:00
Сочи А.
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