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Гора Ахун-Агурское ущелье

Яна С.
Яна С. – Гид из Сочи
Гора Ахун-Агурское ущелье
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  • 👥Групповая
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 700 ₽ за человека

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Гора Ахун-Агурское ущелье
Гора Ахун-Агурское ущелье

Что вы увидите

  • Знаменитая башня Ахун
  • Агурское ущелье.
Башня на горе Ахун — самая известная обзорная площадка Сочи. Кажется, что она стоит здесь уже несколько веков. На самом деле возвели ее в 1936 г., когда Иосиф Сталин, любивший проводить время в Хостинском районе на своей даче, поднялся на гору, восхитился видами и приказал облагородить это место: построить дорогу на Ахун и смотровую башню.
С вершины открываются невероятные виды: посмотри на север — увидишь заснеженные Кавказские горы ⛰️, с восточной стороны простирается Адлер, на западе «показывают» сам Сочи.
Вода молочного цвета, гигантские глыбы известняка, водопады, пещеры и широкая тропа, прорубленная еще в 1911 году, — таковы «декорации» путешествия по Агурскому ущелью. Самый красивый водопад — Нижний Агурский, мимо него вы не «промахнетесь», внизу него образовано небольшое озеро.
Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание (трансфер и гид)
Что не входит
  • Дополнительные платежи на маршруте:
  • входной билет на Башню Ахун-100 рублей на человека.
  • вход в нац. парк- 100 рублей на человека.
Начало и место завершения
🚩 ул. Егорова, 1
Гора Ахун-Агурское ущелье
Гора Ахун-Агурское ущелье
Гора Ахун-Агурское ущелье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Яна С.
Яна С.
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Яна С. проводит ещё 5 экскурсий

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