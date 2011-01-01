Башня на горе Ахун — самая известная обзорная площадка Сочи. Кажется, что она стоит здесь уже несколько веков. На самом деле возвели ее в 1936 г., когда Иосиф Сталин, любивший проводить время в Хостинском районе на своей даче, поднялся на гору, восхитился видами и приказал облагородить это место: построить дорогу на Ахун и смотровую башню.

С вершины открываются невероятные виды: посмотри на север — увидишь заснеженные Кавказские горы ⛰️, с восточной стороны простирается Адлер, на западе «показывают» сам Сочи.

Вода молочного цвета, гигантские глыбы известняка, водопады, пещеры и широкая тропа, прорубленная еще в 1911 году, — таковы «декорации» путешествия по Агурскому ущелью. Самый красивый водопад — Нижний Агурский, мимо него вы не «промахнетесь», внизу него образовано небольшое озеро.