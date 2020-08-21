2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Невероятные виды с башни

Башня, венчающая Ахун, появилась там после того, как Иосиф Сталин однажды поднялся на горную вершину и поразился тому, что открылось его взгляду. С северной стороны виднеются скалистые снежные пики Кавказского хребта, на востоке — панорама Адлера, а на западе — сам Сочи. Захватите с собой фотоаппарат: при помощи зума вы также рассмотрите объекты Олимпийского парка. Подъём на саму башню с каждым шагом будет открывать вам всё новые окрестности, а зелень у подножия — радовать глаз яркостью на фоне серого камня. Стены внизу увиты глициниями, и когда она цветёт, зрелище и вовсе незабываемое!

Прогулка на яхте

После того, как вы насладитесь природой Большого Сочи с высоты, отправимся к побережью, чтобы сесть там на борт яхты и отплыть в открытое море 🌊. Только представьте: свежий солёный ветер в лицо, полезный морской воздух, брызги 💦 воды и яркое солнце ☀️. Это умиротворяющее путешествие закончится временем для купания в чистом море.

Организационные детали

Дополнительные расходы: посещение башни на горе Ахун — 100 руб. с человека, прогулка 👣 на яхте 🛥️ (1 час с купанием) — 1000 руб. /взрослые, 800 руб. /дети от 3 до 12 лет.