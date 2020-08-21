2 отзыва оставили туристы

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Гора Ахун и морская прогулка

Взобраться на лучшую смотровую площадку Сочи и искупаться в чистейшем море

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2 отзыва
Валентина
Валентина – экскурсионное агентство из Сочи
Вы попадёте туда, откуда весь Большой Сочи окажется у вас как на ладони, — на вершину башни на горе Ахун.

Осмотрите места, облагороженные по приказу Сталина, полюбуетесь дивными природными пейзажами.

А в конце экскурсии 🧭 отправитесь навстречу горизонту по морским волнам и поплаваете в прозрачной солёной воде.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 600 ₽ за человека

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Гора Ахун и морская прогулка
Гора Ахун и морская прогулка

Что вас ожидает

Невероятные виды с башни
Башня, венчающая Ахун, появилась там после того, как Иосиф Сталин однажды поднялся на горную вершину и поразился тому, что открылось его взгляду. С северной стороны виднеются скалистые снежные пики Кавказского хребта, на востоке — панорама Адлера, а на западе — сам Сочи. Захватите с собой фотоаппарат: при помощи зума вы также рассмотрите объекты Олимпийского парка. Подъём на саму башню с каждым шагом будет открывать вам всё новые окрестности, а зелень у подножия — радовать глаз яркостью на фоне серого камня. Стены внизу увиты глициниями, и когда она цветёт, зрелище и вовсе незабываемое!

Прогулка на яхте
После того, как вы насладитесь природой Большого Сочи с высоты, отправимся к побережью, чтобы сесть там на борт яхты и отплыть в открытое море 🌊. Только представьте: свежий солёный ветер в лицо, полезный морской воздух, брызги 💦 воды и яркое солнце ☀️. Это умиротворяющее путешествие закончится временем для купания в чистом море.

Организационные детали

Дополнительные расходы: посещение башни на горе Ахун — 100 руб. с человека, прогулка 👣 на яхте 🛥️ (1 час с купанием) — 1000 руб. /взрослые, 800 руб. /дети от 3 до 12 лет.

Начало и место завершения
🚩 по понедельникам — в Олимпийском парке, по четвергам — в центре Сочи
Гора Ахун и морская прогулка
Гора Ахун и морская прогулка

Экскурсия проводится в понедельник и четверг в 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Валентина
Валентина
В туризме более 15 лет. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по городу Сочи. А также увлекательные экскурсии по Олимпийскому Парку, Красной Поляне. Стараюсь не только познакомить путешественников с историей и природой Сочи, показать и рассказать им то, что обычно обходят стороной в классических экскурсиях, но и влюбить их в Сочи — всерьез и надолго!
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2 отзыва оставили туристы

21 августа 2020
Хочу выразить огромную благодарность за впечатления от вчерашней поездки. Ожидания оправдались на 100%. Отдельное спасибо нашему гиду Марине. Интересно, легко и позитивно! Посмотрели на Сочи с высоты, а потом вышли в море. Очень понравилось. В следующий раз приедем всей семьёй.
1 июля 2020
Не знаю почему, нам сказали, что башня не работает и потащили на колесо за 200р. Потратили на это время, а потом оказалось, что башня работает. И бегом пришлось на неё взбираться (почему-то за 100р). Виды оттуда потрясающие, понарама на порядок лучше, чем с колеса. Но не хватило времени, это очень расстроило. Ехали-то на башню, а на неё по факту ответ минут 20((( очень плохо( и непонятно, почему в экскурсию на башню Ахун не включили стоимость входа на эту башню( если есть возможность добираться своим ходом, добирайтесь своим: такси или машина
Валентина
Ответ гида:Наталья, добрый день. Благодарим вас за отзыв. Очень жаль, что экскурсия оставила у вас негативные впечатления. Собственники башни информировали нас о том, что башня снова заработает не ранее 1 июля в лучшем случае. В связи с этим никто нам не сообщил, что она откроется 30 июня. Именно по данной причине мы предлагали посещение Колеса обозрения, а не башни. Мы полностью согласны с вами и также считаем, что посещение башни намного интереснее. Однако хотим обратиться внимание, что башня на данный момент открыта в тестовом режиме и подняться на нее одновременно могут только 10 человек максимум. Что касается входной платы на башню, то ее взимает Сочинский национальный парк, к которому мы не имеем отношения.

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