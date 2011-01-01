Что вас ожидает:Башня на горе Ахун — самая известная обзорная площадка Сочи. С вершины открываются невероятные виды: посмотри на север — увидишь заснеженные Кавказские горы ⛰️, с восточной стороны простирается Адлер, на западе «показывают» сам курорт.
Прогулка 👣 на яхте 🛥️ вдоль побережья — это неописуемая панорама города. Горы ⛰️, побережье, санатории и отели проплывают мимо вас, когда вы любуетесь морскими волыним и ласковыми лучами солнца. А если повезет, то и игривыми дельфинами.
+Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
–Что не входит
Дополнительно на маршруте оплачиваются:
Колесо обозрения — 200 руб. с чел. или башня Ахун — 200 руб. с чел.
1 час морской прогулки 600 рублей
Начало и место завершения
🚩 ул. Егорова, 1, Сочи
Экскурсия проводится четверг в 14:10
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.