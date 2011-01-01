Гора Ахун и морская прогулка

Яна С.
Яна С. – Гид из Сочи
Ну что же, пора исследовать Сочи.

За пределами вашего отеля много интересных мест.

Например, гора Ахун.

На вершине горы ⛰️ расположена смотровая башня.

С неё открывается панорамный вид на Сочи и близлежащие города.

А затем мы спустимся к морю и отправимся в морское путешествие по Чёрному морю.
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Экскурсия

  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

900 ₽ за человека

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Гора Ахун и морская прогулка
Гора Ахун и морская прогулка

Что вы увидите

  • Башня на горе Ахун
  • Прогулка на яхте вдоль побережья
Что вас ожидает:Башня на горе Ахун — самая известная обзорная площадка Сочи. С вершины открываются невероятные виды: посмотри на север — увидишь заснеженные Кавказские горы ⛰️, с восточной стороны простирается Адлер, на западе «показывают» сам курорт.
Прогулка 👣 на яхте 🛥️ вдоль побережья — это неописуемая панорама города. Горы ⛰️, побережье, санатории и отели проплывают мимо вас, когда вы любуетесь морскими волыним и ласковыми лучами солнца. А если повезет, то и игривыми дельфинами.
+Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Дополнительно на маршруте оплачиваются:
  • Колесо обозрения — 200 руб. с чел. или башня Ахун — 200 руб. с чел.
  • 1 час морской прогулки 600 рублей
Начало и место завершения
🚩 ул. Егорова, 1, Сочи
Гора Ахун и морская прогулка
Гора Ахун и морская прогулка
Гора Ахун и морская прогулка
Гора Ахун и морская прогулка

Экскурсия проводится четверг в 14:10

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Яна С.
Яна С.
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