Гора Ахун и Тисо-самшитовая роща

У самого моря вытянутым зеленым гребнем высится гора Ахун - одна из достопримечательностей...

У самого моря вытянутым зеленым гребнем высится гора Ахун – одна из достопримечательностей сочинского побережья.

Массив горы Ахун славится большим разнообразием и богатством растительного мира.

Наиболее замечательным во флористическом отношении является юго-восточный склон горы Ахун.

Здесь расположена знаменитая тисо-самшитовая роща.
Гора Ахун и Тисо-самшитовая роща
Гора Ахун и Тисо-самшитовая роща
Гора Ахун и Тисо-самшитовая роща
Гора Ахун и Тисо-самшитовая роща
Гора Ахун и Тисо-самшитовая роща

Что вы увидите 🤩

  • Гора Ахун
  • Тисо-самшитовая роща
Внимание!
Во время экскурсии предусмотрены обязательные доплаты на объектах посещения.
У самого моря вытянутым зеленым гребнем высится гора Ахун – одна из достопримечательностей сочинского побережья. Массив горы Ахун славится большим разнообразием и богатством растительного мира. На гору Большой Ахун проложена автомобильная дорога – ее серпантин вьется по крутому склону горы, взбегает на вершинный гребень и подходит к смотровой башне. Здесь можно насладиться панорамой окрестностей и величественной вершиной Главного Кавказского хребта.
Наиболее замечательным во флористическом отношении является юго-восточный склон горы Ахун. Здесь расположена знаменитая тисо-самшитовая роща. Именно здесь сохранился крупный по площади участок колхидского леса, где встречаются тысячелетние тисы, а самшит образует сплошные труднопроходимые массивы не только в ущелье реки Хосты, но и на горных склонах. Площадь тисо-самшитовой рощи – 301, 4 га, и она является частью всемирно известного Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Ее часто называют природным музеем под открытым небом, и это совершенно справедливо. Именно здесь сохранились многие древние реликтовые виды доледниковых времен, здесь немало видов-эндемиков Кавказа, не встречающихся более нигде в мире.
Несколько десятков метров вперед по руслу Агуры – и мы у небольшого загадочного сумрачного водоема, окруженного отвесными скалами. Это так называемая Чертова купель. Здесь можно искупаться, попробовать вкусного грузинского вина.
Справа остается каменная беседка для отдыха; а вот и небольшая площадка, с которой открывается вид на скалу Прометея – отвесную стену обвального происхождения с двумя молодыми сосенками наверху

Цены на экскурсию

Для группы 1-25 человек
Стандартный билет (из Сочи)— вход на башню и в рощу не включены в стоимость
800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • Вход на башню Ахун: 200 руб (дети до 10 лет бесплатно).
  • Вход в рощу:
  • Взрослый - 300 руб.
  • Детский с 7 до 12 лет - 150 руб.
  • Дегустация ликёро-водочной продукции: 100 руб.
Место начала и завершения
ост. Платановая Аллея
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 13:20
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По пятницам в 13:20

Турфирма А.
Турфирма А.
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