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Во время экскурсии предусмотрены обязательные доплаты на объектах посещения.

У самого моря вытянутым зеленым гребнем высится гора Ахун – одна из достопримечательностей сочинского побережья. Массив горы Ахун славится большим разнообразием и богатством растительного мира. На гору Большой Ахун проложена автомобильная дорога – ее серпантин вьется по крутому склону горы, взбегает на вершинный гребень и подходит к смотровой башне. Здесь можно насладиться панорамой окрестностей и величественной вершиной Главного Кавказского хребта.

Наиболее замечательным во флористическом отношении является юго-восточный склон горы Ахун. Здесь расположена знаменитая тисо-самшитовая роща. Именно здесь сохранился крупный по площади участок колхидского леса, где встречаются тысячелетние тисы, а самшит образует сплошные труднопроходимые массивы не только в ущелье реки Хосты, но и на горных склонах. Площадь тисо-самшитовой рощи – 301, 4 га, и она является частью всемирно известного Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Ее часто называют природным музеем под открытым небом, и это совершенно справедливо. Именно здесь сохранились многие древние реликтовые виды доледниковых времен, здесь немало видов-эндемиков Кавказа, не встречающихся более нигде в мире.

Несколько десятков метров вперед по руслу Агуры – и мы у небольшого загадочного сумрачного водоема, окруженного отвесными скалами. Это так называемая Чертова купель. Здесь можно искупаться, попробовать вкусного грузинского вина.

Справа остается каменная беседка для отдыха; а вот и небольшая площадка, с которой открывается вид на скалу Прометея – отвесную стену обвального происхождения с двумя молодыми сосенками наверху