Гора Большой Ахун + Агурское ущелье

Мы отправимся на самую красивую смотровую площадку города

Мы отправимся на самую красивую смотровую площадку города.

С высоты птичьего полета перед вами откроется красота Кавказских гор и вид на весь Большой Сочи.

Поднимемся на гору Большой Ахун на высоту 663 м над уровнем моря, прогуляемся к известной смотровой башне, посетим захватывающее дух колесо обозрения на горе.

Там же можно посетить Летнюю Резиденцию Деда Мороза.
Гора Большой Ахун + Агурское ущелье
Гора Большой Ахун + Агурское ущелье
Гора Большой Ахун + Агурское ущелье
Гора Большой Ахун + Агурское ущелье
Гора Большой Ахун + Агурское ущелье
Гора Большой Ахун + Агурское ущелье
Гора Большой Ахун + Агурское ущелье

Что вы увидите 🤩

  • Гора Ахун
  • Агурское ущелье
Что вас ожидает
Гора Ахун
Мы путь сквозь густую растительность к самой высокой точке горы, где расположена одноименная башня. Добравшись до вершины, вы оцените панорамы окрестностей: моря, заснеженных гор и самого Сочи.
Агурское ущелье
Вы отправитесь на прогулку по живописному Агурскому ущелью, которое славится своими водопадами и расположено совсем недалеко от города. Пройдёте мимо таинственной Чёртовой купели, полюбуетесь на алмазные воды водопадов. Насладитесь свежим воздухом и послушаете «шелест» камнепадов. Я расскажу вам об истории этих мест, о народах, издревле населяющих черноморское побережье Кавказа.
Колесо обозрения
В нескольких сотнях метров от Башни Ахун расположен развлекательный центр, где находится самая высокая точка панорамного обозрения Сочи. С нее открывается удивительный вид на море, городские пейзажи и Имеретинскую долину.

Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человек
Взрослый Ахун+ Агурское ущелье
1 000 ₽
Детский Ахун+ Агурское ущелье
900 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Обязательные доплаты (расчет производится на объекте посещения):
  • Башня Ахун — 200 руб. /чел.
  • Агурское ущелье — 200 руб.
  • Колесо обозрения (по желанию): взрослые — 300 руб. /чел. дети до 14 лет — 200 руб. /чел.
  • Летняя резиденция Деда Мороза (по желанию): взрослые — 450 руб. /чел. дети 5-10 лет — 350 руб. /чел. дети до 5 лет бесплатно.
  • Угощение для оленей — 150 руб.
Где начинаем и завершаем
Начало: Мы подъедем к ближайшей от вас остановке
Завершение: Мы обязательно отвезём вас туда откуда забирали
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно 13:00

Николай И.
Николай И.
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