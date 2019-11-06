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Горный трекинг на карниз Бзерпи

Покорить Кавказские горы и насладиться первозданной природой с высоты птичьего полета

Сергей
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Сергей – ваш гид
Трекинговый маршрут к карнизу Бзерпи – это отличный вариант для тех, кто хочет совместить активный отдых и погружение в потрясающую природу Кавказского заповедника.

Вы поднимитесь по канатной дороге, пройдете через альпийские луга, насладитесь горными ⛰️ панорамами и отдохнете у глади прозрачного озера.

Я хочу провести вас по заповедным тропам и показать самые удивительные грани Кавказских гор!

От 10000 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Горный трекинг на карниз Бзерпи
Горный трекинг на карниз Бзерпи

Что вас ожидает

Карниз Бзерпи – место, где замирает время
Через три часа подъема в удобном темпе мы достигнем известного карниза Бзерпи, который можно назвать воротами в горный мир Кавказского заповедника. Здесь не бывает шумных туристических групп – только тишина и первозданная природа. Мы разогреем чай и устроим небольшой перекус на потрясающем фоне: с карниза вам откроется шикарный вид на Красную поляну и горные вершины!

Покорение пика Бзерпи или прогулка к озеру
Через Бзерпинский карниз горные тропы ведут сразу к нескольким интересным природным объектам, поэтому у нас есть два варианта дальнейшего маршрута. Если захотите, мы можем продолжить восхождение и подняться на пик Бзерпи, или же прогуляемся по горной долине к озеру Малому, где каждой клеточкой тела ощущается абсолютная гармония.

Кому подойдет эта экскурсия

Маршрут рассчитан на взрослых активных путешественников, которые любят дикую природу и горные панорамы.

Организационные детали

  • Протяженность маршрута: пешая часть — 17 км, пеший набор высоты 640 м (если пойдем на озеро) / 800 м (если пойдем на вершину).
  • Дополнительно оплачивается проезд на хребет Псехако (1700 руб.) и билет в Кавказский Заповедник (300 руб/чел).
  • Для трекинга необходима удобная обувь и одежда, также рекомендуем взять с собой перекус и воду.
Горный трекинг на карниз Бзерпи
Горный трекинг на карниз Бзерпи
Горный трекинг на карниз Бзерпи
Горный трекинг на карниз Бзерпи
Горный трекинг на карниз Бзерпи
Горный трекинг на карниз Бзерпи
Горный трекинг на карниз Бзерпи
Горный трекинг на карниз Бзерпи
Горный трекинг на карниз Бзерпи
Горный трекинг на карниз Бзерпи
Горный трекинг на карниз Бзерпи
Горный трекинг на карниз Бзерпи
Горный трекинг на карниз Бзерпи
Горный трекинг на карниз Бзерпи
Горный трекинг на карниз Бзерпи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Добрый день, путешественники! Я — член Русского Географического Общества и горный инженер по образованию. С детства увлекаюсь походами, спортивным ориентированием и горнолыжными видами спорта. Я и моя команда хотим показать вам самые красивые уголки Сочи, скрытые от глаз обычных туристов.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

6 ноября 2019
Ходили с Сергеем на Карниз Бзерпи и озеро Малое. Очень переживали, что сейчас не сезон и тропа может быть закрыта. Сергей связался с нами до поездки, подробно объяснил все детали маршрута, порекомендовал, что взять с собой. За несколько дней до похода уточнил в Заповеднике, что тропа открыта и поход состоится. В назначенное время (6. 30 утра) нас забрали из отеля и мы отправились на встречу с прекрасным. Поход не в сезон имеет свои преимущества: отсутствие людей на тропе и полное уединение с природой, разнообразие красок и климатических зон. Мы прошли поля, хвойный и лиственный леса, альпийские луга покрытые 15 сантиметровым слоем снега, полюбовались невероятной красотой горного озера и ниспадающего в него водопада. На некоторых участках тропа была обледенелой, где-то приходилось преодолевать слегка подмороженные горные ручьи, тропить. В этот момент Сергей всегда был рядом и помогал, что давало ощущение безопасности и комфорта. Сказать, что нам понравилось - не сказать ничего. В Москву мы вернулись отдохнувшими, переполненными впечатлений, а в телефоне и фотоаппарате остались запечатленными фантастически красивые виды. Спасибо!

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