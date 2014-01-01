Горнолыжные курорты Красной Поляны

Приглашаем Вас на увлекательную экскурсию по трём горнолыжным курортам Красной поляны с подъёмом на...

Приглашаем Вас на увлекательную экскурсию по трём горнолыжным курортам Красной поляны с подъёмом на канатной дороге.

С нами Вы посетите главные достопримечательности Сочи, три горнолыжных курорта, Олимпийский парк, прокатитесь на канатной дороге и увидите поющий фонтан.
Горнолыжные курорты Красной Поляны
Горнолыжные курорты Красной Поляны
Горнолыжные курорты Красной Поляны
Горнолыжные курорты Красной Поляны
Горнолыжные курорты Красной Поляны
Горнолыжные курорты Красной Поляны

Что вы увидите 🤩

  • ● Ущелье Ахцу, Смотровая площадка на SKYPARK
  • ● Минеральный источник Чвижепсе (оплачивается отдельно)
  • ● Обед в кафе «Греческое Подворье» (оплачивается отдельно), а также побываем на дегустации местного вина и меда.
  • ● Далее вас ждут 3 горнолыжных курорта: Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром (канатная дорога оплачивается отдельно)
  • ● Общественно-культурный центр «Галактика»
  • ● Топиари парк
  • ● Олимпийский парк
Увлекательная экскурсия по трём горнолыжным курортам Красной поляны с подъёмом на канатной дороге
Красная поляна считается лучшим курортом Краснодарского края, ведь здесь соединились воедино прекрасные горные ландшафты, великолепие нетронутых лесов, многообразие обитающих в этих краях представителей животного мира. С нами Вы посетите главные достопримечательности Сочи, три горнолыжных курорта, по желанию прокатитесь на канатной дороге и Олимпийский парк.
Достопримечательности Сочи
Сначала мы посетим Ахштырское ущелье - это один из прекрасных уголков Национального Сочинского парка. Далее окажемся на смотровой площадке ущелья Ахцу. По дороге на горнолыжные курорты мы заедем в Медвежий угол, где попробуем на вкус минеральную нарзанную воду из источника Чвижепсе. После заедем в дегустационный зал, где можно попробовать местную продукцию: горный мед и вино. А еще за обедом вы сможете насладиться великолепными горными пейзажами
Красота горнолыжных курортов
Горный курорт развлечений Красная Поляна расположен в предгорье Главного Кавказского хребта. Высокий уровень сервиса, архитектурная утонченность и живописные пейзажи природного заповедника каждый год привлекают на курорт сотни тысяч туристов со всего мира.
Роза Хутор —самый знаменитый и посещаемый курорт, на котором проводились Зимние Олимпийские Игры в 2014 году. Сочетание архитектуры, панорамных террас, девственной природы создает особую атмосферу для размеренного отдыха.
ГТЦ Газпром — здесь есть огромный развлекательный центр «Галактика» с аквапарком и развлечениями на любой вкус. На Лауре есть бассейны под открытым небом, прогулочные зоны.
Канатная дорога
Одна из самых ярких достопримечательностей Красной поляны в Сочи — это канатная дорога Роза Хутор, она дает возможность всем желающим не только прекрасно отдохнуть, занимаясь активными видами спорта, а также с высоты птичьего полета посмотреть на прекрасные пейзажи.
И в завершении нашей экскурсии будет поющий фонтан в Олимпийском парке - уникальное Олимпийское наследие Сочи.
 Что входит
  • Трансфер
  • Гид-экскурсовод
  • Дегустации
 Что не входит
  • Минеральный источник Чвижепсе
  • Обед
  • Подъем на канатную дорогу курорта Роза Хутор/Красная Поляна/Газпром
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: Сочи и Адлер, ближайшая остановка к вам
Время проведения: Ежедневно в 9:45
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Ангелина Я.
Ангелина Я.
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