Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Мы отправимся в Лазаревский район города — без олимпийских построек и величавой архитектуры, но уютный и близкий к природе. По пути вы полюбуетесь пейзажами Кавказских гор и долины реки Шахе. А я расскажу о коренном народе города Сочи — черкесках, о их культуре и традициях и о кавказской войне.
Мы сделаем несколько остановок:
Программа
10:00 Сбор, отправление
12:00 Тюльпановое дерево (20 минут)
13:00 Чайная плантация, дегустация чая и варенья местного производства (30 минут)
13:45 Дом винодела, дегустация вина (30 минут)
14:15 Кафе «Кавказкое застолье», дегустация домашнего сыра и мёда (40 минут)
15:00 Страусиная ферма
15:15 Пересадка на ЗИЛ и отправление к 33 водопадам
15:40 Прогулка у 33 водопадов (2 часа)
18:40 Пересадка на ЗИЛ, дорога к кафе «Кавказское застолье»
19:00 Кафе «Кавказкое застолье», ужин и вечернее шоу
20:30 Отправление обратно
22:30 Возращение