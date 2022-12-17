Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Групповая экскурсия «33 водопада и черкесское застолье»

Впечатлиться красотой сочинской природы, познакомиться с культурой черкесов и насладиться народными

На автобусе в группе до 50 человек вы отправитесь в зеленый Лазаревский район: здесь вас ждут комплекс водопадов, удивительное дерево и чайная плантация. Вы также побываете на страусиной ферме и продегустируете местные вина, сыры и мед. А завершится вечер застольем в «Кавказском ауле» и зажигательным танцевальным шоу!
Групповая экскурсия «33 водопада и черкесское застолье»
Групповая экскурсия «33 водопада и черкесское застолье»
Групповая экскурсия «33 водопада и черкесское застолье»
Групповая экскурсия «33 водопада и черкесское застолье»
Групповая экскурсия «33 водопада и черкесское застолье»
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Описание

Что вас ожидает

Мы отправимся в Лазаревский район города — без олимпийских построек и величавой архитектуры, но уютный и близкий к природе. По пути вы полюбуетесь пейзажами Кавказских гор и долины реки Шахе. А я расскажу о коренном народе города Сочи — черкесках, о их культуре и традициях и о кавказской войне.
Мы сделаем несколько остановок:

  • Вы загадаете желание у тюльпанового дерева — древнего и прекрасного, овеянного легендами, которыми я поделюсь.
  • Заедем на чайную плантацию — в наших краях растёт самый северный сорт чая в мире! Здесь же вам предложат попробовать ароматный напиток с вареньем, а после будет еще несколько дегустаций сыров, вин и меда.
  • Ненадолго заглянем на страусиную ферму. А к водопадам и обратно мы доберемся на автомобилях ЗИЛ: у вас будет два часа, чтобы прогуляться среди каскадов и даже искупаться при желании.
  • Вечером в ресторане «Кавказский аул» вас ждет ужин из национальных блюд и шоу-программа с черкесскими танцами.

Программа
10:00 Сбор, отправление
12:00 Тюльпановое дерево (20 минут)
13:00 Чайная плантация, дегустация чая и варенья местного производства (30 минут)
13:45 Дом винодела, дегустация вина (30 минут)
14:15 Кафе «Кавказкое застолье», дегустация домашнего сыра и мёда (40 минут)
15:00 Страусиная ферма
15:15 Пересадка на ЗИЛ и отправление к 33 водопадам
15:40 Прогулка у 33 водопадов (2 часа)
18:40 Пересадка на ЗИЛ, дорога к кафе «Кавказское застолье»
19:00 Кафе «Кавказкое застолье», ужин и вечернее шоу
20:30 Отправление обратно
22:30 Возращение

Организационные детали

  • Дегустации и шоу-программа входят в стоимость
  • Отдельно оплачивается ужин — стоимость блюда от 450 рублей

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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