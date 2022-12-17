Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

На автобусе в группе до 50 человек вы отправитесь в зеленый Лазаревский район: здесь вас ждут комплекс водопадов, удивительное дерево и чайная плантация. Вы также побываете на страусиной ферме и продегустируете местные вина, сыры и мед. А завершится вечер застольем в «Кавказском ауле» и зажигательным танцевальным шоу!

Описание

Что вас ожидает

Мы отправимся в Лазаревский район города — без олимпийских построек и величавой архитектуры, но уютный и близкий к природе. По пути вы полюбуетесь пейзажами Кавказских гор и долины реки Шахе. А я расскажу о коренном народе города Сочи — черкесках, о их культуре и традициях и о кавказской войне.

Мы сделаем несколько остановок:

Вы загадаете желание у тюльпанового дерева — древнего и прекрасного, овеянного легендами, которыми я поделюсь.

Заедем на чайную плантацию — в наших краях растёт самый северный сорт чая в мире! Здесь же вам предложат попробовать ароматный напиток с вареньем, а после будет еще несколько дегустаций сыров, вин и меда.

Ненадолго заглянем на страусиную ферму. А к водопадам и обратно мы доберемся на автомобилях ЗИЛ : у вас будет два часа, чтобы прогуляться среди каскадов и даже искупаться при желании.

: у вас будет два часа, чтобы прогуляться среди каскадов и даже искупаться при желании. Вечером в ресторане «Кавказский аул» вас ждет ужин из национальных блюд и шоу-программа с черкесскими танцами.

Программа

10:00 Сбор, отправление

12:00 Тюльпановое дерево (20 минут)

13:00 Чайная плантация, дегустация чая и варенья местного производства (30 минут)

13:45 Дом винодела, дегустация вина (30 минут)

14:15 Кафе «Кавказкое застолье», дегустация домашнего сыра и мёда (40 минут)

15:00 Страусиная ферма

15:15 Пересадка на ЗИЛ и отправление к 33 водопадам

15:40 Прогулка у 33 водопадов (2 часа)

18:40 Пересадка на ЗИЛ, дорога к кафе «Кавказское застолье»

19:00 Кафе «Кавказкое застолье», ужин и вечернее шоу

20:30 Отправление обратно

22:30 Возращение

Организационные детали