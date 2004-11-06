Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии

3.5
3 отзыва
Алина З.
Алина З. – Гид из Сочи
Приглашаем вас посетить все самые популярные достопримечательности 🏛️ Абхазии всего за один день! Вы пройдете по святым местам Нового Афона и прогуляетесь 👣 по курорту Гагра, побываете на смотровой площадке Юпшарского каньона, а также Голубом озере и Рице.
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Экскурсия

2 000 ₽ за человека

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Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии

Что вы увидите

  • Смотровая площадка над Гаграми
  • Ресторан «Гагрипш» – один из старейших ресторанов Абхазии и символ города-курорта
  • Водопады Мужские и Девичьи слёзы
  • Голубое озеро
  • Река Бзыбь
  • Юпшарский каньон
  • Озеро Рица
  • Новый Афон
  • Рукотворный водопад
  • Храм Симона Кананита
  • Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь
  • Приморский парк с черными лебедями
  • Заброшенная ж/д станция Псырцха
Абхазия – страна души! Это самый популярный туристический маршрут, который даст вам возможность посетить наибольшее количество мест за один день. В сопровождении экскурсовода вы углубитесь в историю 📖 государства и услышите множество абхазских легенд, посетите жемчужину Кавказа озеро Рица и пройдёте по святым местам, где ступала нога великомученика Симона Кананита – одного из апостолов Иисуса Христа.
+Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Экологический сбор
  • Трансфер в обе стороны
  • Перекус (блинчики с чаем)
  • Дегустации мёда, вина и сыра
Что не входит
  • По желанию:
  • Дача Сталина (250 руб. )
  • Ново-Афонская пещера (500 руб. ). График работы: ср, чт, сб, вск
  • Обед (средний чек 400 руб. / чел. )
Начало и место завершения
🚩 Сочи
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии

Экскурсия проводится Ежедневно в 6:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алина З.
Алина З.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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