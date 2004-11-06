Абхазия – страна души! Это самый популярный туристический маршрут, который даст вам возможность посетить наибольшее количество мест за один день. В сопровождении экскурсовода вы углубитесь в историю 📖 государства и услышите множество абхазских легенд, посетите жемчужину Кавказа озеро Рица и пройдёте по святым местам, где ступала нога великомученика Симона Кананита – одного из апостолов Иисуса Христа.