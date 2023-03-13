ежедневно в 12:00

Групповой джип-тур в древний каньон Сочи

Почувствовать величие и силу природы, оказавшись на дне доисторического моря

4
5 отзывов
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Ответы на вопросы
Представьте себе гигантский разлом среди гор. С одной стороны нависают скалы, рядом — обрыв в глубокую пропасть. Внизу бушует горная река, на склонах растут реликтовые самшиты и папоротники, буковые леса и пихты. Вы в ущелье Ахцу! В группе до 8 человек вас ждёт джип-тур по древнему каньону. Наши гиды-водители, знатоки этих мест, откроют его самые труднодоступные локации.
Групповой джип-тур в древний каньон Сочи
Групповой джип-тур в древний каньон Сочи
Групповой джип-тур в древний каньон Сочи
Групповой джип-тур в древний каньон Сочи
Групповой джип-тур в древний каньон Сочи
Групповой джип-тур в древний каньон Сочи
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Стоит свернуть с комфортной и широкой трассы, ведущей из Сочи в Красную Поляну — и словно попадаешь в другой мир! Здесь невольно задумываешься о силе и могуществе природы. Пещеры, гроты и ущелья, бурная река Мзымта, проложившая себе путь через скалы, а вокруг — величественные горы Кавказа. Добраться сюда не так просто, но однозначно стоит!

В группе до 8 человек вы отправитесь покорять ущелье Ахцу на комфортабельном джипе повышенной проходимости. Насладитесь нетронутой черноморской природой и чистым горным воздухом. Доберётесь до невероятных по красоте мест:

  • Смотровая Ахцу — отсюда открываются панорамы скалистых гор и старой дороги в Красную Поляну
  • Подвесной канатный мост — живописный (и бесплатный!) аттракцион среди белых скал
  • Ахштырская пещера — место стоянки древних людей эпохи палеолита
  • Мокрый каньон — большая тектоническая трещина, на дне которой растут реликтовые растения
  • Троице-Георгиевский женский монастырь — православная обитель в селе Лесном, с небогатым убранством, но большим гостеприимством

Организационные детали

  • В поездке вас будет сопровождать один из водителей-гидов нашей команды
  • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот, специально оборудованном для комфортной внедорожной езды
  • Трансфер в обе стороны по Адлеру и пгт. Сириус входит в стоимость. Если вас нужно забрать из Сочи и привезти обратно, доплата составит 500 руб.

Дополнительные расходы

— экологический сбор 200 руб. /чел.
— вход в пещеру 200 руб. за взрослого, 100 руб. за ребёнка
— питание от 500 руб. /чел.

ежедневно в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Сочи, Адлер, Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
2
1
И
13 мар 2023
В целом все отлично, машина отличная чистая, места очень красивые, всем советую к посещению, но организационные моменты оставляют желать лучшего.
Экскурсия началась намного позже заявленного времени 11:45, гид забрал нас в 12:30 с Адлера тронулись в 13:00.
По маршруту приходилось напоминать что у нас в программе тура есть Ахштырская пещера, сказал хотите заедем не хотите не поедем, после пещеры вообще сказал что это все и будем возвращаться в Адлер, мы сказали что должны ехать на водопад пасть дракона, начал звонить узнавать в итоге повез нас на водопад уже в сумерках, на заявленный подвесной мост так и не попали в итоге.
В конце экскурсии не довез до места встречи, изначально забирал нас с ЖД вокзала Адлера, всадил нас далеко от аэропорта Адлера на автобусной остановке 6-й км (Высокое)
О
11 мар 2023
Не было водопадов - о смене маршрута заранее не предупредили и стоимость не уменьшилась. Ещё в Ахцу фотографии делаем бесплатно, а забрать от 400 рублей.
А
6 мар 2023
Сама экскурсия хорошая, места очень красивые. Посещение их весной даёт дополнительный плюс в виде отсутствия толп туристов. Но есть несколько моментов, перекрывающих положительные впечатления от экскурсии:
1) На самом деле продолжительность экскурсии не 7,5 часов, как заявлено, а около 5
2)Хамоватые и не клиентоориентированные организаторы. Дословно мне было сказано: «Ну если вам прям принципиально, чтобы было как в билете, отказывайтесь, я даже не знаю как с вами разговаривать». Естественно, я жду того, что заявлено в описании, а как иначе? О том, что начало переносится на час, я узнала совершенно случайно, обсуждая с водителем время нашего приезда на вокзал, когда он рекомендовал нам оптимальный маршрут с Красной Поляны до Адлера. То есть, без этого обсуждения, я бы приехала к назначенному времени, прождала на вокзале больше часа, так ещё бы и экскурсия неожиданно была бы короче на треть! И на фоне этого слышать подобные фразы от организаторов как-то совсем ошеломительно. Если бы не дружелюбный звонок водителя Исака, отказались бы от поездки
3) Почему-то с нас взяли на 400 рублей больше, и это не экологический сбор, за него мы заплатили отдельно
Мария
14 фев 2023
С колоритным водителем-экскурсоводом Исаком вам скучно точно не будет, а поездка будет лёгкой и комфортной!
Дорога в горах была немного экстримальной, так как накануне выпал снег, но это даже придало пикантность нашей поездке. Солнечно, снежно, интересно, весело и абсолютно не утомительно. 😊
Е
13 фев 2023
Тур действительно замечательный, места интересные, рекомендую!

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