ежедневно в 12:00

Стоит свернуть с комфортной и широкой трассы, ведущей из Сочи в Красную Поляну — и словно попадаешь в другой мир! Здесь невольно задумываешься о силе и могуществе природы. Пещеры, гроты и ущелья, бурная река Мзымта, проложившая себе путь через скалы, а вокруг — величественные горы Кавказа. Добраться сюда не так просто, но однозначно стоит!
В группе до 8 человек вы отправитесь покорять ущелье Ахцу на комфортабельном джипе повышенной проходимости. Насладитесь нетронутой черноморской природой и чистым горным воздухом. Доберётесь до невероятных по красоте мест:
— экологический сбор 200 руб. /чел.
— вход в пещеру 200 руб. за взрослого, 100 руб. за ребёнка
— питание от 500 руб. /чел.