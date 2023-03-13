ежедневно в 12:00

Представьте себе гигантский разлом среди гор. С одной стороны нависают скалы, рядом — обрыв в глубокую пропасть. Внизу бушует горная река, на склонах растут реликтовые самшиты и папоротники, буковые леса и пихты. Вы в ущелье Ахцу! В группе до 8 человек вас ждёт джип-тур по древнему каньону. Наши гиды-водители, знатоки этих мест, откроют его самые труднодоступные локации.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Стоит свернуть с комфортной и широкой трассы, ведущей из Сочи в Красную Поляну — и словно попадаешь в другой мир! Здесь невольно задумываешься о силе и могуществе природы. Пещеры, гроты и ущелья, бурная река Мзымта, проложившая себе путь через скалы, а вокруг — величественные горы Кавказа. Добраться сюда не так просто, но однозначно стоит!

В группе до 8 человек вы отправитесь покорять ущелье Ахцу на комфортабельном джипе повышенной проходимости. Насладитесь нетронутой черноморской природой и чистым горным воздухом. Доберётесь до невероятных по красоте мест:

Смотровая Ахцу — отсюда открываются панорамы скалистых гор и старой дороги в Красную Поляну

— отсюда открываются панорамы скалистых гор и старой дороги в Красную Поляну Подвесной канатный мост — живописный (и бесплатный!) аттракцион среди белых скал

— живописный (и бесплатный!) аттракцион среди белых скал Ахштырская пещера — место стоянки древних людей эпохи палеолита

— место стоянки древних людей эпохи палеолита Мокрый каньон — большая тектоническая трещина, на дне которой растут реликтовые растения

— большая тектоническая трещина, на дне которой растут реликтовые растения Троице-Георгиевский женский монастырь — православная обитель в селе Лесном, с небогатым убранством, но большим гостеприимством

Организационные детали

В поездке вас будет сопровождать один из водителей-гидов нашей команды

Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот, специально оборудованном для комфортной внедорожной езды

Трансфер в обе стороны по Адлеру и пгт. Сириус входит в стоимость. Если вас нужно забрать из Сочи и привезти обратно, доплата составит 500 руб.

Дополнительные расходы

— экологический сбор 200 руб. /чел.

— вход в пещеру 200 руб. за взрослого, 100 руб. за ребёнка

— питание от 500 руб. /чел.