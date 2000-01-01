Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Групповой эко-тур в долину Мацеста

Открыть секреты Мацестинского чая, попробовать фермерские продукты и заняться верховой ездой

Анатолий
Анатолий – экскурсионное агентство из Сочи
Наше путешествие по Мацестинской долине откроет для вас одну из самых экологически чистых зон в окрестностях Сочи.

В группе до 20 человек вы окажетесь среди самых северных в мире чайных плантаций, узнаете о тонкостях обработки чайного листа и оцените местный напиток.

А после совершите конную прогулку 👣 среди кавказских ущелий и очаруетесь бытом горной эко-фермы.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Групповой эко-тур в долину Мацеста
Групповой эко-тур в долину Мацеста

Что вас ожидает

  • Фабрика «Мацеста чай», где зеленеют самые северные в мире чайные плантации. Вы понаблюдаете, как выращивают чай, сделаете чудесные фотографии и узнаете самое интересное об обработке чайного листа. И конечно, продегустируете местные черный и зелёный чаи с блинчиками и мёдом.
  • Эко-ферма «Экзархо», которая расположилась в окружении гор ⛰️ и виноградников. Здесь вы прогуляетесь 👣 среди идиллических фермерских пейзажей, посмотрите, как выращивают органические овощи и фрукты 🍉, а также производят отменные крафтовые сыры.
  • Конная прогулка 👣 в горах ⛰️. Главная гордость фермы — конюшни, где вы встретите кавказских, арабских и многих других скакунов, которые содержатся в превосходных условиях. Желающие смогут попрактиковаться в верховой езде и совершить неспешную прогулку по окрестным горам и ущельям.
  • Контактный зоопарк 🌳, в котором можно пообщаться с животными и покормить их.

А после прогулки по ферме вы сможете пообедать в эко-кафе с панорамным видом и встретить потрясающий закат в этом гармоничном уголке.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на автобусе 🚌 в группе до 20 человек
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительные расходы (по желанию): полет на воздушном шаре на ферме — 1000 руб. /чел., конная прогулка 👣 — 2000 руб. /чел., кормление животных в контактном зоопарке 🌳 — 100 руб., обед
Начало и место завершения
🚩 в Сочи
Групповой эко-тур в долину Мацеста
Групповой эко-тур в долину Мацеста
Групповой эко-тур в долину Мацеста
Групповой эко-тур в долину Мацеста
Групповой эко-тур в долину Мацеста
Групповой эко-тур в долину Мацеста
Групповой эко-тур в долину Мацеста

Экскурсия проводится в среду и субботу в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анатолий
Анатолий
Я представляю экскурсионно-туристическое объединение в Сочи. Три главные цели со дня основания нашей компании: 1) Поддерживать высокий уровень организации и качества экскурсий; 2) Дружить и помогать в любых вопросах; 3) Сделать каждого гостя счастливым. Приезжайте к нам, покажем самые красивые места региона и поможем наполнить отдых яркими впечатлениями!
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