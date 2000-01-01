Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Анатолий – экскурсионное агентство из Сочи

Наше путешествие по Мацестинской долине откроет для вас одну из самых экологически чистых зон в окрестностях Сочи.



В группе до 20 человек вы окажетесь среди самых северных в мире чайных плантаций, узнаете о тонкостях обработки чайного листа и оцените местный напиток.



А после совершите конную прогулку 👣 среди кавказских ущелий и очаруетесь бытом горной эко-фермы.

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