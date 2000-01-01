Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Фабрика «Мацеста чай», где зеленеют самые северные в мире чайные плантации. Вы понаблюдаете, как выращивают чай, сделаете чудесные фотографии и узнаете самое интересное об обработке чайного листа. И конечно, продегустируете местные черный и зелёный чаи с блинчиками и мёдом.
Эко-ферма «Экзархо», которая расположилась в окружении гор ⛰️ и виноградников. Здесь вы прогуляетесь 👣 среди идиллических фермерских пейзажей, посмотрите, как выращивают органические овощи и фрукты 🍉, а также производят отменные крафтовые сыры.
Конная прогулка 👣 в горах ⛰️. Главная гордость фермы — конюшни, где вы встретите кавказских, арабских и многих других скакунов, которые содержатся в превосходных условиях. Желающие смогут попрактиковаться в верховой езде и совершить неспешную прогулку по окрестным горам и ущельям.
Контактный зоопарк 🌳, в котором можно пообщаться с животными и покормить их.
А после прогулки по ферме вы сможете пообедать в эко-кафе с панорамным видом и встретить потрясающий закат в этом гармоничном уголке.
Организационные детали
Экскурсия ⛳ проходит на автобусе 🚌 в группе до 20 человек
Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию): полет на воздушном шаре на ферме — 1000 руб. /чел., конная прогулка 👣 — 2000 руб. /чел., кормление животных в контактном зоопарке 🌳 — 100 руб., обед
Начало и место завершения
🚩 в Сочи
Экскурсия проводится в среду и субботу в 10:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я представляю экскурсионно-туристическое объединение в Сочи. Три главные цели со дня основания нашей компании: 1) Поддерживать высокий уровень организации и качества экскурсий; 2) Дружить и помогать в любых вопросах; 3) Сделать каждого гостя счастливым. Приезжайте к нам, покажем самые красивые места региона и поможем наполнить отдых яркими впечатлениями!