Ваш идеальный мини-поход.

Наши маршруты не похожи друг на друга, они адаптируются под ваши пожелания и физическую подготовку. Доступны комфортные варианты, не требующие специального снаряжения, и более сложные, с набором и сбросом высоты. Вас всегда ждет проверенный авторский маршрут по популярным и не очень уголкам Красной Поляны, рассказ об истории мест и ценная информация на будущее.

Мы поднимемся из центра поселка Красная поляна через светлые леса и холодные ручьи по живописным отрогам гор. С них открываются виды на хребет Аибга, Ачишхо или Псеашхо.

По дороге увидим современные отели, старые деревенские дома и необычные жилища, типичные для Сочи.

Пройдем по тропам, о которых знают только местные: некоторые остались со времен черкесов, другие проложили туристы и местные жители.

Обычно высшая точка маршрута - водопад Кейва. Он не пересыхает круглый год и здорово освежает после подъема. Зимой, в дождливую погоду или при отсутствии желания набирать 500 вертикальных метров, прогуляемся в более сухом и комфортном направлении - Кругозор Ефремова.