Хайкинг в Красной поляне - красота горного поселка круглый год

Хайкинг в Красной поляне - красота горного поселка круглый год
Хайкинг в Красной поляне - красота горного поселка круглый год
Хайкинг в Красной поляне - красота горного поселка круглый год
Хайкинг в Красной поляне - красота горного поселка круглый год

Ваш идеальный мини-поход.

Наши маршруты не похожи друг на друга, они адаптируются под ваши пожелания и физическую подготовку. Доступны комфортные варианты, не требующие специального снаряжения, и более сложные, с набором и сбросом высоты. Вас всегда ждет проверенный авторский маршрут по популярным и не очень уголкам Красной Поляны, рассказ об истории мест и ценная информация на будущее.
Мы поднимемся из центра поселка Красная поляна через светлые леса и холодные ручьи по живописным отрогам гор. С них открываются виды на хребет Аибга, Ачишхо или Псеашхо.
По дороге увидим современные отели, старые деревенские дома и необычные жилища, типичные для Сочи.
Пройдем по тропам, о которых знают только местные: некоторые остались со времен черкесов, другие проложили туристы и местные жители.
Обычно высшая точка маршрута - водопад Кейва. Он не пересыхает круглый год и здорово освежает после подъема. Зимой, в дождливую погоду или при отсутствии желания набирать 500 вертикальных метров, прогуляемся в более сухом и комфортном направлении - Кругозор Ефремова.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа гида
  • Красивые фотографии
Что не входит
  • Билеты в Сочинский нациоальный парк (200 руб/чел)
Где начинаем и завершаем?
Начало: пос. Красная Поляна, ул. Волоколамская 89
Завершение: Красная Поляна
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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