Мы заберём вас в аэропорту Сочи и по заснеженной трассе увезём в отель посреди леса. Тут вас встретят поклонами, русскими закусками и приветственными аперитивами. Целый день оставим свободным, чтобы набраться сил перед праздником. В вашем распоряжении будут 4 вида бань (русская, финская, альпийская и японская), тёплый бассейн и джакузи на свежем воздухе.

В 21:00 собираемся на новогодний банкет. Вас ждёт застолье с холодцом, соленьями, лангустином на гриле, блинчиками и многими другими яствами, а также хмельными напитками. Мы устроим обрядовый хоровод для привлечения удачи и разудалые танцы. А детей будут веселить аниматоры.