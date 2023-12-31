Поселиться в лесу, напариться в бане и прикоснуться к облакам в «Розе Хуторе»
Сравниваем 4 вида бань, ныряем в подогреваемый бассейн и расслабляемся в джакузи на морозном воздухе. Самые стойкие смогут подняться к вершинам «Розы Хутора» и скатиться со склонов с ветерком. А в Горной олимпийской деревне вы встретитесь с главным зимним волшебником — Дедом Морозом.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|68 086 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
Знакомство и новогодняя вечеринка
Мы заберём вас в аэропорту Сочи и по заснеженной трассе увезём в отель посреди леса. Тут вас встретят поклонами, русскими закусками и приветственными аперитивами. Целый день оставим свободным, чтобы набраться сил перед праздником. В вашем распоряжении будут 4 вида бань (русская, финская, альпийская и японская), тёплый бассейн и джакузи на свежем воздухе.
В 21:00 собираемся на новогодний банкет. Вас ждёт застолье с холодцом, соленьями, лангустином на гриле, блинчиками и многими другими яствами, а также хмельными напитками. Мы устроим обрядовый хоровод для привлечения удачи и разудалые танцы. А детей будут веселить аниматоры.
«Роза Хутор» и резиденция Деда Мороза
После завтрака с целебными напитками желающих отвезём на «Розу Хутор». Здесь можно покататься на ватрушках, лыжах или сноуборде, заглянуть в резиденцию Деда Мороза в Горной Олимпийской деревне. Те, кто предпочтёт остаться в гостинице, могут расслабиться в баньке или поучаствовать в детских зазывалках. Поужинав, устроим музыкальную битву в караоке.
Народные гуляния
Завтракаем и на весь день вливаемся в народные гуляния с удалыми забавами для детей и взрослых. К вечеру будет готов барашек на вертеле, а после ужина собираемся на танцевальную вечеринку.
Завершающий день
Начинаем утро с плотного завтрака и собираем вещи. Едем в аэропорт и спешим домой. Мы не прощаемся, а говорим: «До новых встреч!». Желаем вам и вашим близким море впечатлений от будущих путешествий!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: аэропорт Сочи, время встречи любое в зависимости от вашего рейсаЗавершение: аэропорт Сочи, после 11:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.