Хоровод на удачу и барашек на вертеле: Новый год в русском стиле в Сочи

Новогодний тур в Сочи

Поселиться в лесу, напариться в бане и прикоснуться к облакам в «Розе Хуторе»

Празднуем Новый год по-русски: с народными гуляньями, обрядовым хороводом, холодцом, блинчиками и хмельным застольем.

Сравниваем 4 вида бань, ныряем в подогреваемый бассейн и расслабляемся в джакузи на морозном воздухе. Самые стойкие смогут подняться к вершинам «Розы Хутора» и скатиться со склонов с ветерком. А в Горной олимпийской деревне вы встретитесь с главным зимним волшебником — Дедом Морозом.
Хоровод на удачу и барашек на вертеле: Новый год в русском стиле в Сочи
Хоровод на удачу и барашек на вертеле: Новый год в русском стиле в Сочи
Хоровод на удачу и барашек на вертеле: Новый год в русском стиле в Сочи
Хоровод на удачу и барашек на вертеле: Новый год в русском стиле в Сочи
Хоровод на удачу и барашек на вертеле: Новый год в русском стиле в Сочи
Хоровод на удачу и барашек на вертеле: Новый год в русском стиле в Сочи
Хоровод на удачу и барашек на вертеле: Новый год в русском стиле в Сочи
Хоровод на удачу и барашек на вертеле: Новый год в русском стиле в Сочи
Ближайшие даты:
31
дек

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет68 086 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Знакомство и новогодняя вечеринка

Мы заберём вас в аэропорту Сочи и по заснеженной трассе увезём в отель посреди леса. Тут вас встретят поклонами, русскими закусками и приветственными аперитивами. Целый день оставим свободным, чтобы набраться сил перед праздником. В вашем распоряжении будут 4 вида бань (русская, финская, альпийская и японская), тёплый бассейн и джакузи на свежем воздухе.

В 21:00 собираемся на новогодний банкет. Вас ждёт застолье с холодцом, соленьями, лангустином на гриле, блинчиками и многими другими яствами, а также хмельными напитками. Мы устроим обрядовый хоровод для привлечения удачи и разудалые танцы. А детей будут веселить аниматоры.

Знакомство и новогодняя вечеринкаЗнакомство и новогодняя вечеринкаЗнакомство и новогодняя вечеринкаЗнакомство и новогодняя вечеринка
2 день

«Роза Хутор» и резиденция Деда Мороза

После завтрака с целебными напитками желающих отвезём на «Розу Хутор». Здесь можно покататься на ватрушках, лыжах или сноуборде, заглянуть в резиденцию Деда Мороза в Горной Олимпийской деревне. Те, кто предпочтёт остаться в гостинице, могут расслабиться в баньке или поучаствовать в детских зазывалках. Поужинав, устроим музыкальную битву в караоке.

«Роза Хутор» и резиденция Деда Мороза«Роза Хутор» и резиденция Деда Мороза«Роза Хутор» и резиденция Деда Мороза«Роза Хутор» и резиденция Деда Мороза
3 день

Народные гуляния

Завтракаем и на весь день вливаемся в народные гуляния с удалыми забавами для детей и взрослых. К вечеру будет готов барашек на вертеле, а после ужина собираемся на танцевальную вечеринку.

Народные гулянияНародные гулянияНародные гулянияНародные гуляния
4 день

Завершающий день

Начинаем утро с плотного завтрака и собираем вещи. Едем в аэропорт и спешим домой. Мы не прощаемся, а говорим: «До новых встреч!». Желаем вам и вашим близким море впечатлений от будущих путешествий!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Сочи, время встречи любое в зависимости от вашего рейса
Завершение: аэропорт Сочи, после 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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