Индивидуальная морская прогулка на парусной яхте в Сочи

Полтора часа в открытом море, ветер в волосах и яркие фото на память

Полтора часа в открытом море, ветер в волосах и яркие фото на память.

На парусной яхте вы увидите панораму Сочи — набережные города, Олимпийский парк, а если повезет, еще и дельфинов!
Индивидуальная морская прогулка на парусной яхте в Сочи
Индивидуальная морская прогулка на парусной яхте в Сочи
Индивидуальная морская прогулка на парусной яхте в Сочи
Индивидуальная морская прогулка на парусной яхте в Сочи
Индивидуальная морская прогулка на парусной яхте в Сочи

Что вы увидите 🤩

  • Олимпийский парк
  • Нижнеимеретинская набережная
  • Абхазия и ее величественные гор
  • Горы Красной Поляны
Полтора часа в открытом море, ветер в волосах и яркие фото на память. На парусной яхте вы увидите панораму Сочи — набережные города, Олимпийский парк, а если повезет, еще и дельфинов, которым нравится внимание туристов, и которые, бывает, подплывают очень близко, чтобы поприветствовать гостей.
У вас будет возможность позагорать под нежным утренним солнцем и покупаться в открытом бирюзовом море. А если вы в детстве мечтали стать капитаном дальнего плавания, сможете встать за штурвал под руководством опытного капитана судна!
Важные детали
  • Прогулки проводятся каждый день.
  • Если объявлено штормовое предупреждение, то бронь переносится на следующий день.
  • На борту есть туалет, пледы, круги, спасательные жилеты и чай в холодное время года.
  • Вы можете взять с собой еду и напитки.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Единый
13 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер (Адлер, район Олимпийского парка) туда/обратно.
Что не входит
  • Трансфер из других районов.
Место начала и завершения
Голубая улица, 1, посёлок городского типа Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 18:00 часов каждые 1, 5 часа.
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 9:00 до 18:00 часов каждые 1, 5 часа.

Дмитрий Б.
Дмитрий Б.
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