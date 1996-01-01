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Индивидуальная обзорная экскурсия по Сочи с морской прогулкой

Анна С.
Анна С. – Гид из Сочи
Индивидуальная обзорная экскурсия по Сочи с морской прогулкой
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Летняя
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная обзорная экскурсия по Сочи с морской прогулкой
Индивидуальная обзорная экскурсия по Сочи с морской прогулкой

Что вы увидите

  • Морпорт Сочи
  • Зимний театр
  • Санаторий Орджоникидзе
  • Панораму города с моря
  • Курортный проспект
Знакомство с Сочи не только с суши, но и с моря 🌊. Панорама города с борта быстроходного катера. Вы познакомитесь с историей 📖, архитектурой Сочи и его главной достопримечательностью 🏛️ - Черным морем.
Мы заберем Вас от отеля Сочи Адлера или Красной Поляны (за дополнительную плату) и отвезем в исторический центр города. Здесь мы осмотрим Курортный проспект с плеядой санаториев, в том числе посетим знаменитый Орджоникидзе, крепость Александрию, Морской порт и Зимний театр и совершим часовой вояж по глади Черного моря на борту быстроходного катера, Сочи Вам откроется с неповторимой стороны Черноморской глади - таким его впервые увидели русские еще перед началом Кавказской войны.
Что входит
  • трансфер по программе экскурсии
  • работа экскурсововда
Что не входит
  • аренда яхты от 5000 руб/час
Начало
🚩 от отеля туристов
Место завершения
🏁 отель размещения
Индивидуальная обзорная экскурсия по Сочи с морской прогулкой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна С.
Анна С.
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Анна С. проводит ещё 6 экскурсий

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