Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Интерактивный мастер-класс по домашнему пивоварению

Вас ждёт увлекательнейший интерактивный мастер-класс по домашнему пивоварению, который включает в...

Вас ждёт увлекательнейший интерактивный мастер-класс по домашнему пивоварению, который включает в себя все этапы приготовления настоящего зернового пива, а также дегустацию разных сортов пенного!
Интерактивный мастер-класс по домашнему пивоварению
Интерактивный мастер-класс по домашнему пивоварению
Интерактивный мастер-класс по домашнему пивоварению
Интерактивный мастер-класс по домашнему пивоварению
Интерактивный мастер-класс по домашнему пивоварению
Интерактивный мастер-класс по домашнему пивоварению
Интерактивный мастер-класс по домашнему пивоварению
Вас ждёт увлекательнейший интерактивный мастер-класс по домашнему пивоварению с дегустацией пенного!
Мастер-класс по домашнему пивоварению включает в себя все этапы приготовления настоящего зернового пива, от помола солода до постановки сусла на брожение.
Подробнее о ходе мастер-класса
Каждый этап сопровождается подробным рассказом о том, что происходит в данный момент, какие процессы запускаются и как они протекают. Участник сможет принять непосредственное участие в каждом этапе и получить не только теоретические знания, но и практические.
В процессе мастер-класса предусмотрена дегустация пенного, сваренного ранее в мастерской. Во время дегустации разбираются отличия различных сортов друг от друга. Участникам предлагается попробовать от трех сортов хмельного.
О технологии изготовления
Во время проведения мастер-класса используется оборудование без автоматики, все операции осуществляются вручную. Это позволяет максимально погрузится в процесс пивоварения и почувствовать себя настоящим пивоваром.
Что ещё
Мероприятие проходит как диалог, наши ведущие стараются отвечать на любые интересующие участников вопросы о пивоварении.
Примерно через месяц, когда пройдут все процессы ферментации и карбонизации пива, мы отправим участникам целый ящик того пенного, которое они сварили!
🚩 Начало и место завершения: Ул. Пластунская 123А к. 2
 Что входит
  • Дегустация трёх сортов пенного
  • Лёгкие закуски
Когда: По предварительной записи.
  • Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Николай Ю.
Николай Ю.
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