Ирина проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Природные красоты

Это будет путешествие по долине реки Шахе, где в ущелье Джегош с горы ⛰️ спускаются 33 водопада. Вы прогуляетесь 👣 по деревянным лестницам и рассмотрите каскады с разных уровней и ракурсов, слушая легенду, объясняющую их количество. Кроме того, по пути к водопадам мы увидим панорамы второй по величине в Сочи реки, а еще встретим огромное тюльпановое дерево 🌲 — тоже со своей легендой.

О прошлом — далеком и близком

Живописные виды дополнят рассказы об истории 📖 края. Вы узнаете, откуда пошли адыги, какие еще народы здесь живут, как была присоединена их территория к Российской империи и что было после Кавказской войны. А еще услышите о традициях и языке адыгов, о флоре и фауне региона.

Вкусы Адыгеи

Далее мы отправимся в один из аулов: местные жители расскажут о производстве и хранении адыгейских сыров и каштанового меда и предложат попробовать эти специалитеты.

Также вы посетите чайную плантацию, где растет знаменитый краснодарский чай. Узнаете, как его выращивают, когда и как собирают, поймете, как правильно пить чай, и конечно, попробуете его разные сорта и виды.

А ярким завершением дня станет зажигательное шоу: вас ждут традиционные танцы 💃, ритмы гор и национальные блюда для полного погружения в культуру Адыгеи!

Организационные детали