Ирина проводит ещё 2 экскурсии

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Истории Адыгейского края и 33 водопадов

Насладиться природными красотами, погрузиться в культуру Адыгеи и раскрыть ее вкусы

Ирина
Ирина – Гид из Сочи
Многоуровневые каскады и густой лес 🌳, зеленая долина реки Шахе и удивительное тюльпанное дерево 🌲 — вот основные локации этого маршрута.

Их дополнят дегустации адыгейского сыра и меда, а также зажигательное шоу и блюда местной кухни! Я же расскажу об истории 📖 региона и местных традициях, а также поделюсь легендами и удивительными фактами об Адыгее.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Истории Адыгейского края и 33 водопадов
Истории Адыгейского края и 33 водопадов

Что вас ожидает

Природные красоты
Это будет путешествие по долине реки Шахе, где в ущелье Джегош с горы ⛰️ спускаются 33 водопада. Вы прогуляетесь 👣 по деревянным лестницам и рассмотрите каскады с разных уровней и ракурсов, слушая легенду, объясняющую их количество. Кроме того, по пути к водопадам мы увидим панорамы второй по величине в Сочи реки, а еще встретим огромное тюльпановое дерево 🌲 — тоже со своей легендой.

О прошлом — далеком и близком
Живописные виды дополнят рассказы об истории 📖 края. Вы узнаете, откуда пошли адыги, какие еще народы здесь живут, как была присоединена их территория к Российской империи и что было после Кавказской войны. А еще услышите о традициях и языке адыгов, о флоре и фауне региона.

Вкусы Адыгеи
Далее мы отправимся в один из аулов: местные жители расскажут о производстве и хранении адыгейских сыров и каштанового меда и предложат попробовать эти специалитеты.
Также вы посетите чайную плантацию, где растет знаменитый краснодарский чай. Узнаете, как его выращивают, когда и как собирают, поймете, как правильно пить чай, и конечно, попробуете его разные сорта и виды.
А ярким завершением дня станет зажигательное шоу: вас ждут традиционные танцы 💃, ритмы гор и национальные блюда для полного погружения в культуру Адыгеи!

Организационные детали

  • Дегустации меда, сыра и чая бесплатные
  • Отдельно оплачивается вход на водопады (100 рублей, дети до 10 лет бесплатно), концерт — (200 рублей, посещение по желанию), обед во время шоу
Истории Адыгейского края и 33 водопадов
Истории Адыгейского края и 33 водопадов
Истории Адыгейского края и 33 водопадов
Истории Адыгейского края и 33 водопадов
Истории Адыгейского края и 33 водопадов
Истории Адыгейского края и 33 водопадов
Истории Адыгейского края и 33 водопадов
Истории Адыгейского края и 33 водопадов
Истории Адыгейского края и 33 водопадов
Истории Адыгейского края и 33 водопадов
Истории Адыгейского края и 33 водопадов
Истории Адыгейского края и 33 водопадов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, я провожу экскурсии уже 8 лет. Очень люблю путешествовать, исследовать мир и делиться своими впечатлениями. С радостью покажу вам самые интересные места Сочи и познакомлю вас с местными традициями, историей и культурой.
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Ирина проводит ещё 2 экскурсии

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