Даниэль проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Путешествие по эпохам города

Гуляя по красивому морскому курорту и одному из древнейших городов планеты, вы узнаете, что известно об истории 📖 греческой колонии, находившейся здесь 2, 5 тысячи лет назад. Представите длинную череду завоеваний, разрушений и возрождений, которые испытал на своем веку Сухум. И послушаете о последствиях грузино-абхазского конфликта в современной жизни города.

Сухумская набережная

Я покажу излюбленное место сухумчан — «Брехаловку». Вы узнаете, как здесь проводят время горожане и как это характеризует особенности их менталитета. Также я расскажу о резиденции президента Республики Абхазия, драматическом театре, памятнике махаджирам, жертвам Кавказской войны 19 века, и других достопримечательностях 🏛️ набережной.

Другие визитные карточки абхазской столицы

В порту вы осмотрите руины стен Сухумской крепости, или Диоскурии. У одного из красивейших строений города, где располагается администрация, поговорим об историческом здании 1914 года, известном как «дом с часами». А после я отведу вас к интересному экспонату — древнему погребальному сооружению, установленному у здания Абхазского государственного музея. Вы узнаете о параметрах, возрасте и загадках мегалита, спрятанных в глубине веков Древнего Кавказа.

Село Черниговка и живописные окрестности Сухума

В завершение вы посетите впечатляющее ущелье с приятной и безопасной территорией для прогулок. Пройдете по руслу бурной горной речки Мачары, протекающей вдоль скал. Рассмотрите пышную субтропическую фауну и встретите небольшие водопады, которые образуют речные пороги. А в ресторане неподалеку сможете остановиться на обед из вкусных традиционных блюд национальной кухни 🥧.

Организационные детали

Отдельно оплачивается билет 🎫 в ущелье ресторана — 100 руб. /человека, а также посещение дополнительных объектов: Ботанический сад — 250 руб. /взрослого, 50 руб. /ребенка 7-13 лет, до 7 лет — бесплатно; обезьяний питомник — 250 руб. /взрослого, 50 руб. /ребенка 7-12 лет, до 7 лет — бесплатно.