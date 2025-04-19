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Вы побываете в удивительном и самом зеленом месте Абхазии — бухте с изумрудными водами.



На сапах мы выйдем в кристально чистое море, проплывем мимо отвесных скал с многовековыми соснами и тихих пляжей, а после отправимся в необычную пещеру.