Вы побываете в удивительном и самом зеленом месте Абхазии — бухте с изумрудными водами.
На сапах мы выйдем в кристально чистое море, проплывем мимо отвесных скал с многовековыми соснами и тихих пляжей, а после отправимся в необычную пещеру.
На сапах мы выйдем в кристально чистое море, проплывем мимо отвесных скал с многовековыми соснами и тихих пляжей, а после отправимся в необычную пещеру.
Ближайшие даты:19
апр
Время начала: 07:00
Описание водной прогулкиВы увидите самый зелёный уголок Абхазии — место с первозданной природой и ослепительной красотой. Насладившись гармонией и щебетанием птиц в бухте с изумрудными водами, мы выйдем в кристально чистое море, пройдём мимо звенящих тишиной пляжей, отвесных скал с многовековыми соснами, а сойдя на берег, посетим пещеру, вид из которой заставит ваше сердце бесконечно улыбаться. Это место в которое невозможно не влюбиться, а вот насколько сильно — решать только вам… Какие документы нужны для въезда в Абхазию• Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт.
- Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт.
- Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний).
- Для граждан до 18-летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки.
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
- Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Билеты в национальный парк
Что не входит в цену
- Обед в кафе (по желанию)
Место начала и завершения?
Сочи, улица Горького, 56 (Железнодорожный вокзал)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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