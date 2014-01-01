Владимир проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Старейший маршрут Большого Сочи

Вы погрузитесь в самую чащу колхидского леса, где склоны поросли темно-зеленым рускусом и колючей иглицей. Где на влажных скалах растут папоротники и мхи. Где тропинки ведут в глубокие ущелья и на высокие обрывы. Раскроете тайну бирюзовой воды и посетите мрачную, увитую плющом Чёртову купель. Я проведу вас к впечатляющим Агурским водопадам через буковый лес 🌳. Вскарабкавшись на легендарные Орлиные скалы, вы встретите самого Прометея. А в завершение навестите источник с целебной водой, подарившей жизнь городу.

Информативный поход с местным жителем

Я расскажу старинные легенды и предания нашей земли. Вы услышите о малоизвестных языческих обрядах, которые по сей день проводят местные горцы. Узнаете о культах богов, по легендам обитавших в этих ущельях. Отдельно поговорим в деталях о Кавказских горах ⛰️, редких многовековых растениях и недавнем трагическом вмешательстве человека в природу. Вы также откроете интересные факты о животных и попытках вернуть леопардов на Северный Кавказ.

Организационные детали