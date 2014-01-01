Владимир проводит ещё 2 экскурсии

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К Агурским водопадам — через колхидский лес

Путешествие в горы по первому экскурсионному маршруту Сочи в компании интересных фактов о крае

Владимир
Владимир – Гид из Сочи
Я проведу вас традиционным путём — так, как ходят местные жители: через Агурские водопады на Орлиные скалы и вниз на Мацесту, а не наоборот.

Расскажу о малоизвестных языческих обрядах и культах; сокровищах древнего леса, редких растениях и фауне.

Вы также узнаете, какой вред человек принес местной природе и что хорошего сделал за последние годы.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 4 000 ₽ за экскурсию

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К Агурским водопадам — через колхидский лес
К Агурским водопадам — через колхидский лес

Что вас ожидает

Старейший маршрут Большого Сочи
Вы погрузитесь в самую чащу колхидского леса, где склоны поросли темно-зеленым рускусом и колючей иглицей. Где на влажных скалах растут папоротники и мхи. Где тропинки ведут в глубокие ущелья и на высокие обрывы. Раскроете тайну бирюзовой воды и посетите мрачную, увитую плющом Чёртову купель. Я проведу вас к впечатляющим Агурским водопадам через буковый лес 🌳. Вскарабкавшись на легендарные Орлиные скалы, вы встретите самого Прометея. А в завершение навестите источник с целебной водой, подарившей жизнь городу.

Информативный поход с местным жителем
Я расскажу старинные легенды и предания нашей земли. Вы услышите о малоизвестных языческих обрядах, которые по сей день проводят местные горцы. Узнаете о культах богов, по легендам обитавших в этих ущельях. Отдельно поговорим в деталях о Кавказских горах ⛰️, редких многовековых растениях и недавнем трагическом вмешательстве человека в природу. Вы также откроете интересные факты о животных и попытках вернуть леопардов на Северный Кавказ.

Организационные детали

  • Это пешая прогулка 👣 в горы, маршрут средней сложности с возможностью упрощения
  • К месту встречи легко добраться на такси 🚕 или автобусе 🚌 (в этом случае придется пройти пешком чуть больше)
Начало и место завершения
🚩 недалеко от центра города
К Агурским водопадам — через колхидский лес
К Агурским водопадам — через колхидский лес
К Агурским водопадам — через колхидский лес
К Агурским водопадам — через колхидский лес
К Агурским водопадам — через колхидский лес

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Привет! Я Владимир и я живу в Сочи всю свою жизнь. С 16 лет я работаю в туризме. Я всегда делаю так, чтобы мои туристы оставались довольными. Я разбираюсь в истории земли, на которой стоит Сочи, в архитектуре и растениях. А также я хорошо знаю современный Сочи, ведь своими глазами вижу, как он меняется. И этим я поделюсь с вами!
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Владимир проводит ещё 2 экскурсии

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