Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

Самая длинная канатная дорога

Приготовьтесь покорить высоту в 1660 метров! Почти без усилий — потому что к вершинам вы отправитесь на канатной дороге 3S, самой длинной в мире. Расстояние в 5 км мы преодолеем без единой пересадки, наслаждаясь ощущением полета и любуясь потрясающими видами гор ⛰️.

Хотя дорога до приюта Пихтовый — сама по себе удовольствие, но здесь вас ждут не менее завораживающие панорамы. После знакомства с историей 📖 комплекса и прогулки по смотровым площадкам, мы отправимся к Хаски-центру либо на открытой канатной дороге, либо на родельбане: монорельсовом аттракционе, где развивают скорость до 40 км/ч. Сделать милые снимки с собаками и при желании взять их на прогулку 👣, посетить оленью ферму или зону отдыха под открытым небом — в свободное время вы сами планируете отдых!

Зеленый зоопарк и выставка техники

Дальше мы сядем на бронированную канатную дорогу, которая проходит прямо над трибунами и трассами биатлона, и спустимся до высоты в 1440 метров и приюта Псехако. Мы прогуляемся по тропиари-парку «Зеленая планета», населенному более 80 фигурами из газона. Посетим выставку горной техники — от снегоходов до горных машин МЧС, которые можно осмотреть даже изнутри! А еще совершим круг на открытой канатной дороге, чтобы сделать фотографии 📸 краснополянских гор с разных ракурсов.

На канатной дороге — в «Галактику»

И еще одна высота нашего маршрута: 550 метров, где размещен центр «Галактика». С аквапарком, боулингом и музеем робототехники и космонавтики — детям и взрослым детям здесь будет особенно интересно.

По дороге к курорту мы остановимся на смотровых площадках Ах-цу и Ахштырский каньон, заедем к источнику нарзана, где можно набрать целебной воды, и вдобавок продегустируем мед на пасеке!

Все это время вас будет сопровождать гид, который расскажет, как образовался курорт и чем примечательны его объекты. Вы услышите историю этого края, узнаете о природных и климатических особенностях региона, а также познакомитесь с легендами этих мест.

Организационные детали