Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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К вершинам «Газпрома»! 5 канатных дорог и развлечения туристического комплекса

Проехать по самой длинной канатной дороге, посетить выставку техники и тропиарий и погулять с хаски

Сергей
Сергей – экскурсионное агентство из Сочи
Это будет насыщенный день! Вы подниметесь на высоту 1660 метров — а спуститесь по другой стороне склона, «попробовав» разные виды канатных дорог.

Вас ждут смотровые площадки, пушистые собаки, горная техника, дегустация меда и многое другое.

А наш гид расскажет об истории 📖 комплекса и природе Красной Поляны и поможет без забот насладиться красотой гор ⛰️.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 2 500 ₽ за человека

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К вершинам «Газпрома»! 5 канатных дорог и развлечения туристического комплекса
К вершинам «Газпрома»! 5 канатных дорог и развлечения туристического комплекса

Что вас ожидает

Самая длинная канатная дорога
Приготовьтесь покорить высоту в 1660 метров! Почти без усилий — потому что к вершинам вы отправитесь на канатной дороге 3S, самой длинной в мире. Расстояние в 5 км мы преодолеем без единой пересадки, наслаждаясь ощущением полета и любуясь потрясающими видами гор ⛰️.
Хотя дорога до приюта Пихтовый — сама по себе удовольствие, но здесь вас ждут не менее завораживающие панорамы. После знакомства с историей 📖 комплекса и прогулки по смотровым площадкам, мы отправимся к Хаски-центру либо на открытой канатной дороге, либо на родельбане: монорельсовом аттракционе, где развивают скорость до 40 км/ч. Сделать милые снимки с собаками и при желании взять их на прогулку 👣, посетить оленью ферму или зону отдыха под открытым небом — в свободное время вы сами планируете отдых!

Зеленый зоопарк и выставка техники
Дальше мы сядем на бронированную канатную дорогу, которая проходит прямо над трибунами и трассами биатлона, и спустимся до высоты в 1440 метров и приюта Псехако. Мы прогуляемся по тропиари-парку «Зеленая планета», населенному более 80 фигурами из газона. Посетим выставку горной техники — от снегоходов до горных машин МЧС, которые можно осмотреть даже изнутри! А еще совершим круг на открытой канатной дороге, чтобы сделать фотографии 📸 краснополянских гор с разных ракурсов.

На канатной дороге — в «Галактику»
И еще одна высота нашего маршрута: 550 метров, где размещен центр «Галактика». С аквапарком, боулингом и музеем робототехники и космонавтики — детям и взрослым детям здесь будет особенно интересно.

По дороге к курорту мы остановимся на смотровых площадках Ах-цу и Ахштырский каньон, заедем к источнику нарзана, где можно набрать целебной воды, и вдобавок продегустируем мед на пасеке!
Все это время вас будет сопровождать гид, который расскажет, как образовался курорт и чем примечательны его объекты. Вы услышите историю этого края, узнаете о природных и климатических особенностях региона, а также познакомитесь с легендами этих мест.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • Дополнительные расходы (по желанию): родельбан 750 р. /чел., летний тюбинг 200 р. /чел., Хаски-центр 500 р. /чел., Оленья ферма 500 р. /чел., обед
Начало и место завершения
🚩 в Адлерском районе города Сочи
К вершинам «Газпрома»! 5 канатных дорог и развлечения туристического комплекса
К вершинам «Газпрома»! 5 канатных дорог и развлечения туристического комплекса
К вершинам «Газпрома»! 5 канатных дорог и развлечения туристического комплекса
К вершинам «Газпрома»! 5 канатных дорог и развлечения туристического комплекса
К вершинам «Газпрома»! 5 канатных дорог и развлечения туристического комплекса
К вершинам «Газпрома»! 5 канатных дорог и развлечения туристического комплекса
К вершинам «Газпрома»! 5 канатных дорог и развлечения туристического комплекса
К вершинам «Газпрома»! 5 канатных дорог и развлечения туристического комплекса
К вершинам «Газпрома»! 5 канатных дорог и развлечения туристического комплекса
К вершинам «Газпрома»! 5 канатных дорог и развлечения туристического комплекса
К вершинам «Газпрома»! 5 канатных дорог и развлечения туристического комплекса
К вершинам «Газпрома»! 5 канатных дорог и развлечения туристического комплекса
К вершинам «Газпрома»! 5 канатных дорог и развлечения туристического комплекса
К вершинам «Газпрома»! 5 канатных дорог и развлечения туристического комплекса

Экскурсия проводится во вторник и пятницу в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Сергей
Сергей
Всем привет, меня зовут Сергей! Я являюсь управляющим экскурсионной организации и работаю в коллективе молодых, активных людей, которые так же, как и я, любят свою профессию и путешествия. Наша главная цель — это не «плыть по течению, » а открывать для себя и для вас новые локации и интересные маршруты, которым также является «Путь к вершинам Газпром». Этот маршрут влюбил нас в себя с первого раза! Надеемся, что и вас он не оставит равнодушными)
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