Узнать на групповой экскурсии, побывав в интересных и живописных местах города
Морской вокзал, дача Сталина, старинная византийская базилика, гора Ахун и заброшенная дача Квитко — в нашей программе. Мы не только покажем вам все эти места, но и поделимся интересными фактами из истории и легендами.
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Описание
Что вас ожидает
Морской вокзал. Вы узнаете всю историю роскошного сооружения и сделаете потрясающие кадры на память.
Дача Иосифа Сталина — утопающий в зелени дом-музей с красивой территорией, по которой вы сможете прогуляться. А при желании зайдёте внутрь и более подробно познакомитесь с бытом вождя народов.
Остановка на обед + дегустация местных мёда и вина.
Перекрёсток Тысячелетий. Вы увидите руины базилики 9–11 веков и насладитесь атмосферой старины и покоя.
Гора Ахун. Здесь вас будет ждать множество развлечений. Колесо обозрения с потрясающим видом, верёвочный парк, хаски-центр, оленья ферма и музей микроминиатюр. Приятный бонус — в составе нашей экскурсии все развлечения парка для вас будут по стоимости детского билета! Помимо развлечений, Гора Ахун известна своей таинственной достопримечательностью — заброшенным рестораном, вокруг которого по сей день витает множество слухов и домыслов.
Дача полковника Квитко. Атмосферное, заброшенное, но безопасное место, за которым следят. Вы узнаете, почему дом покинули, и сделаете эффектные фото.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Трансфер предоставляется от КПП гостиницы или ближайшей остановки. Если вы проживаете в центральном Сочи, то вам необходимо приехать или на любую остановку по Курортному проспекту, или к Морскому порту.
- Обед и развлечения на горе Ахун оплачиваются дополнительно (по желанию)
во вторник, четверг и воскресенье в 12:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- рядом с вашим местом проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 12:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.