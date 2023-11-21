Какие секреты хранит Сочи?

Узнать на групповой экскурсии, побывав в интересных и живописных местах города

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Исследовать Сочи за один день — задача, которая нам с вами под силу. Ведь мы поедем на автобусе, делая остановки у примечательных локаций.

Морской вокзал, дача Сталина, старинная византийская базилика, гора Ахун и заброшенная дача Квитко — в нашей программе. Мы не только покажем вам все эти места, но и поделимся интересными фактами из истории и легендами.
Какие секреты хранит Сочи?
Какие секреты хранит Сочи?
Какие секреты хранит Сочи?
Какие секреты хранит Сочи?
Какие секреты хранит Сочи?
Какие секреты хранит Сочи?
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Морской вокзал. Вы узнаете всю историю роскошного сооружения и сделаете потрясающие кадры на память.

Дача Иосифа Сталина — утопающий в зелени дом-музей с красивой территорией, по которой вы сможете прогуляться. А при желании зайдёте внутрь и более подробно познакомитесь с бытом вождя народов.

Остановка на обед + дегустация местных мёда и вина.

Перекрёсток Тысячелетий. Вы увидите руины базилики 9–11 веков и насладитесь атмосферой старины и покоя.

Гора Ахун. Здесь вас будет ждать множество развлечений. Колесо обозрения с потрясающим видом, верёвочный парк, хаски-центр, оленья ферма и музей микроминиатюр. Приятный бонус — в составе нашей экскурсии все развлечения парка для вас будут по стоимости детского билета! Помимо развлечений, Гора Ахун известна своей таинственной достопримечательностью — заброшенным рестораном, вокруг которого по сей день витает множество слухов и домыслов.

Дача полковника Квитко. Атмосферное, заброшенное, но безопасное место, за которым следят. Вы узнаете, почему дом покинули, и сделаете эффектные фото.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Трансфер предоставляется от КПП гостиницы или ближайшей остановки. Если вы проживаете в центральном Сочи, то вам необходимо приехать или на любую остановку по Курортному проспекту, или к Морскому порту.
  • Обед и развлечения на горе Ахун оплачиваются дополнительно (по желанию)

во вторник, четверг и воскресенье в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
рядом с вашим местом проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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