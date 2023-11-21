Исследовать Сочи за один день — задача, которая нам с вами под силу. Ведь мы поедем на автобусе, делая остановки у примечательных локаций. Морской вокзал, дача Сталина, старинная византийская базилика, гора Ахун и заброшенная дача Квитко — в нашей программе. Мы не только покажем вам все эти места, но и поделимся интересными фактами из истории и легендами.

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Описание

Что вас ожидает

Морской вокзал. Вы узнаете всю историю роскошного сооружения и сделаете потрясающие кадры на память.

Дача Иосифа Сталина — утопающий в зелени дом-музей с красивой территорией, по которой вы сможете прогуляться. А при желании зайдёте внутрь и более подробно познакомитесь с бытом вождя народов.

Остановка на обед + дегустация местных мёда и вина.

Перекрёсток Тысячелетий. Вы увидите руины базилики 9–11 веков и насладитесь атмосферой старины и покоя.

Гора Ахун. Здесь вас будет ждать множество развлечений. Колесо обозрения с потрясающим видом, верёвочный парк, хаски-центр, оленья ферма и музей микроминиатюр. Приятный бонус — в составе нашей экскурсии все развлечения парка для вас будут по стоимости детского билета! Помимо развлечений, Гора Ахун известна своей таинственной достопримечательностью — заброшенным рестораном, вокруг которого по сей день витает множество слухов и домыслов.

Дача полковника Квитко. Атмосферное, заброшенное, но безопасное место, за которым следят. Вы узнаете, почему дом покинули, и сделаете эффектные фото.

Организационные детали