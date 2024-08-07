Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Аацынский каньон, расположенный в устье реки Аапста, недаром считается одним из живописнейших мест в Абхазии, где созданы условия для отдыха туристов и местных жителей.



Приглашаем вас побывать в этом удивительном месте и насладиться активными видами отдыха — от катания по реке до стрельбы из лука и рыбалки.