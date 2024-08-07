Аацынский каньон, расположенный в устье реки Аапста, недаром считается одним из живописнейших мест в Абхазии, где созданы условия для отдыха туристов и местных жителей.
Приглашаем вас побывать в этом удивительном месте и насладиться активными видами отдыха — от катания по реке до стрельбы из лука и рыбалки.
Приглашаем вас побывать в этом удивительном месте и насладиться активными видами отдыха — от катания по реке до стрельбы из лука и рыбалки.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание экскурсии
В программе:
- обзор Аацинского водопада. Вода падает с семиметровой высоты в образованную со временем природную чашу глубиной в пять метров. Интересно, что вода сильно пенится, благодаря чему водопад становится ослепительно-белым. Имейте в виду, здесь прохладно даже в самый невыносимый зной. Место очень живописное, вокруг можно увидеть покрытые мхом камни и самшит;
- джиппинг по реке;
- рыбалка;
- катание на лодках в каньоне;
- арбалетно-лучное стрельбище;
- катание на тарзанке;
- конные прогулки;
- спортивные состязания;
- отдых в гамаках;
- пешая экскурсия вдоль ущелья;
• пикник. Важная информация:
- Выезд осуществляется по московскому времени.
- Оставьте, пожалуйста, контактные номера телефонов, на которых есть вотсап, вайбер или телеграмм для удобства связи.
- Обязательно напишите точный адрес, по которому мы вас сможем забрать.
- Наш менеджер свяжется с Вами в течении 2х часов после вашего бронирования.
Среда и суббота в 06:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон «Аапста»
- Аацинский водопад
Что включено
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги экскурсовода
- Страховка
Что не входит в цену
- Обед
- Входной билет каньон «Аапста»: взрослый - 3000 руб., дети до 12 лет - 2500 руб.
Место начала и завершения?
Центральный район Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Среда и суббота в 06:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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