10 мин БЕСПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ+ 30 мин игры на аттракционе виртуальной реальности
Что не входит
Место начала и завершения
ГЛАВНАЯ ТРИБУНА СОЧИАВТОДРОМ, ул. Триумфальная, 26
Когда и сколько длится?
Когда: 10:00-20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
при отмене клиентом: - 0% возврат
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.