Более 100 экспонатов, которые можно трогать, двигать, запускать.



Интерактивные экраны: вы сможете увидеть далекие планеты, звёзды, другие галактики, «Чёрная дыра», макеты ракет, и устройств.



Для посетителей любого возраста, которые интересуются наукой и космосом.