Клуб Виртуальной Реальности Формула VR

Более 100 экспонатов, которые можно трогать, двигать, запускать

Более 100 экспонатов, которые можно трогать, двигать, запускать.

Интерактивные экраны: вы сможете увидеть далекие планеты, звёзды, другие галактики, «Чёрная дыра», макеты ракет, и устройств.

Для посетителей любого возраста, которые интересуются наукой и космосом.
Клуб Виртуальной Реальности Формула VR
Клуб Виртуальной Реальности Формула VR
Клуб Виртуальной Реальности Формула VR
Клуб Виртуальной Реальности Формула VR
Клуб Виртуальной Реальности Формула VR

Что вы увидите 🤩

  • Олимпийский парк
  • Трассу Формулы 1
Погружение в космос

Погружение в мир виртуальной реальности:

    ПРОГУЛЯТЬСЯ С ДИНОЗАВРАМИ
    ПОПЛАВАТЬ С АКУЛАМИ
    ВЫЙТИ В ОТКРЫТЫЙ КОСМОС
    ПОГОНЯТЬ НА ГОНОЧНОМ БОЛЛИДЕ
    ПОКАТАТЬСЯ НА АМЕРИКАНСКИХ ГОРКАХ
    СРАЗИТЬСЯ С МОНСТРАМИ ИЛИ ГОБЛИНАМИ

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-4 человек
    VR \ Квест 90 мин
    1 500 ₽
    VR 30 мин
    750 ₽
    VR 60 мин
    1 200 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • 10 мин БЕСПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ+ 30 мин игры на аттракционе виртуальной реальности
    Что не входит
      Место начала и завершения
      ГЛАВНАЯ ТРИБУНА СОЧИАВТОДРОМ, ул. Триумфальная, 26
      Когда и сколько длится?
      Когда: 10:00-20:00
      Экскурсия длится около 2 часов
      Кто ещё будет на экскурсии?
      Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
      А если я передумаю?
      • при отмене клиентом: - 0% возврат
      • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
      У меня есть вопрос
      Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

      10:00-20:00

      Форт Б.
      Форт Б.
      Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
      Задать вопрос

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