Кольцо Абхазии из Красной поляны

Станислав М.
Станислав М. – Гид из Сочи
Кольцо Абхазии из Красной поляны
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 800 ₽ за человека

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Кольцо Абхазии из Красной поляны
Кольцо Абхазии из Красной поляны

Что вы увидите

  • Колонада Гагры, замок принца Ольденбургского, ресторан Гагрипш.
  • Озеро Голубое, водопад Девичьи и Мужские слезы.
  • Юпшарский каньон
  • Озеро Рица, молочный водопад, дача Сталина
  • курорт Пицунда, храм, купание в море
  • Новый Афон Монастырь, пещера
  • Село Лыхны, храм Успения св. Богородицы 10 века
  • Дегустация абхазских вин
Абхазия — необыкновенная страна с очень самобытной культурой !
Недаром Абхазию называют страной Души. Все душевно: и аутентичная кухня 🥧, и чистейший целебный воздух, и удивительные пейзажи и, поражающая великолепием и красотой, природа. А еще море 🌊 дегустаций и гостеприимства!
И, побывав однажды в этой стране, вам точно захочется вернуться вновь!

Вы посетите :

  • Симоно-Кананитский православный мужской монастырь 1875 г. Храм апостола Симона Кананита, построенный IX-X вв., на месте его погребения. Знаменитая Ново-Афонская пещера (1 км., 400 м. ). Пантелеймоновский собор.
  • А также будет проведена обзорно-познавательная экскурсия ⛳ по историческим достопримечательностям и красивейшим местам курорта. Гагра, основана в 1902 г., принцем Ольденбурским.
  • Коллонада с фонтаном, постр., в мавританском стиле в 1956 г.. Ресторан «Гагрипш» — 1902 г.. Храм IV-V вв.. Смотровая панорамная площадка. Приморский парк 🌳, заложен в 1902 году. и 2 часа купания в море 🌊.
Уважаемые гости, обязательно возьмите с собой маски! Без маски вас не допустят к прохождению границы с Абхазией!
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт и отличные впечатления на долгое время :)
Что не входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание 1350р. (оплачивается на месте) Пещера дополнительно по желанию 500 р
  • дача Сталина 200р
Начало и место завершения
🚩 Адлер, Красная поляна. Как можно ближе к вам.
Кольцо Абхазии из Красной поляны
Кольцо Абхазии из Красной поляны
Кольцо Абхазии из Красной поляны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Станислав М.
Станислав М.
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