Что вас ожидает:Маршрут начинается от конюшни, куда доставляет наша машина бесплатно от остановки Хоста мост.
Движение по тропе, в пути встречаются небольшие спуски и подъемы, открытые участки сменяются лесной тенью. Маршрут очень живописный приводит вас к началу знаменитого каньона Белые скалы. В этом маршруте не нужно будет идти пешком, потому что двигаясь по лесу 🌲 вы подъезжаете прямо к ущелью реки Большая Хоста. Тут вас ждет кафе кавказской кухни 🥧 и отдых с купанием и живописными локациями. Маршрут очень легкий, подходит для всех желающих. На привале гости увидят необычные складчатые скалы, оставшиеся с древних времен. В пути не встречаются автомобильные дороги, магазины. Маршрут подходит для детей и взрослых, для неуверенных всадников и пенсионеров. Важная информация:• С собой нужно взять все необходимое (воду, перекус, головной убор, дождевик и т. п. ).
Родитель может посадить маленького ребенка к себе в седло — тогда оплата только за 1 лошадь, которая катает двух человек. Обычно дети до 4-х лет могут поместиться в одном седле со взрослым.
Дети с 5 до 9 лет могут ехать в сопровождении инструктора, дети старшего возраста едут на отдельной лошади, в этом случае оплата за лошадь полная.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Аренда лошадей.
Что не входит
Личные расходы (возьмите с собой воду, перекус)
Начало и место завершения
🚩 Сочи, с. Красная Воля, ост. Хоста мост
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.