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Конный тур к началу каньона Белые скалы

5
4 отзыва
Конный Д.
Конный Д. – Гид из Сочи
Мы отправимся на конную прогулку 👣 по удивительным, живописным местам.

В пути нам встретятся небольшие спуски и подъемы, открытые участки будут сменяться лесной тенью, затем мы выйдем к реке Псахо.

На привале Вы увидите необычные складчатые скалы, оставшиеся с древних времен.

А потом мы отправимся к бывшему совхозу «Черномор», где до сих пор произрастают орешники.

Опытный гид будет сопровождать вас весь маршрут, поможет новичкам справиться с лошадью, и расскажет много увлекательных историй о Сочи.
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  • 👥Групповая
  • 🐴Лошадь – друг человека
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Конный тур к началу каньона Белые скалы
Конный тур к началу каньона Белые скалы

Что вы увидите

  • Река Хоста
  • начало каньона Белые скалы
Что вас ожидает:Маршрут начинается от конюшни, куда доставляет наша машина бесплатно от остановки Хоста мост.
Движение по тропе, в пути встречаются небольшие спуски и подъемы, открытые участки сменяются лесной тенью. Маршрут очень живописный приводит вас к началу знаменитого каньона Белые скалы. В этом маршруте не нужно будет идти пешком, потому что двигаясь по лесу 🌲 вы подъезжаете прямо к ущелью реки Большая Хоста. Тут вас ждет кафе кавказской кухни 🥧 и отдых с купанием и живописными локациями. Маршрут очень легкий, подходит для всех желающих. На привале гости увидят необычные складчатые скалы, оставшиеся с древних времен. В пути не встречаются автомобильные дороги, магазины. Маршрут подходит для детей и взрослых, для неуверенных всадников и пенсионеров. Важная информация:• С собой нужно взять все необходимое (воду, перекус, головной убор, дождевик и т. п. ).
  • Родитель может посадить маленького ребенка к себе в седло — тогда оплата только за 1 лошадь, которая катает двух человек. Обычно дети до 4-х лет могут поместиться в одном седле со взрослым.
  • Дети с 5 до 9 лет могут ехать в сопровождении инструктора, дети старшего возраста едут на отдельной лошади, в этом случае оплата за лошадь полная.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Аренда лошадей.
Что не входит
  • Личные расходы (возьмите с собой воду, перекус)
Начало и место завершения
🚩 Сочи, с. Красная Воля, ост. Хоста мост
Конный тур к началу каньона Белые скалы
Конный тур к началу каньона Белые скалы
Конный тур к началу каньона Белые скалы
Конный тур к началу каньона Белые скалы
Конный тур к началу каньона Белые скалы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Конный Д.
Конный Д.
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4 отзыва оставили туристы

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